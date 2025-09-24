تشابي ألونسو.. خطة بلمسة جيمس بوند في ريال مدريد

بداية ريال مدريد هذا الموسم يمكن اعتبارها عملية استخباراتية بامتياز، سبع مباريات خاضها الفريق: بلا هزائم، بلا تعادلات، وسبعة انتصارات كاملة، وهي بداية أو "المرحلة الأولى" كما يسميها تشابي ألونسو، تحمل بصمة المدرب الإسباني.

كما في أحد أفلام جيمس بوند والذي يُعرف برقم 007 والذي يعبر عن انطلاقة ريال مدريد، مرّ الخصوم واحدًا تلو الآخر كأنهم مجرد أشرار ثانويين، حاول كل من أوساسونا، إسبانيول، ليفانتي، وريال سوسيداد إيقاف مدريد، لكنهم انتهوا محيّدين بنفس البرود والصرامة، وفقاً للوصف الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

في كل مواجهة، ساد مخطط تشابي بسهولة ومهارة وكأن السيناريو قد كُتب قبل أن تُركل الكرة، سبعة فصول متطابقة النتيجة قبل واحدة من أهم المهمات في الموسم: الديربي على ملعب الميتروبوليتانو أمام أتلتيكو مدريد.

مبابي السلاح الفتاك لريال مدريد

في كل عملية استخباراتية لا بد من وجود سلاح فتاك، وبالنسبة لتشابي ألونسو فهو كيليان مبابي.

الفرنسي استجاب للتحدي الجديد بحمل عبء تسجيل الأهداف لريال مدريد على عاتقه، مدمّر في المساحات، مدمّر أمام أي مدافع ودقيق من علامة الـ11 مترًا، أي نسخة من أداء النجم الفرنسي كفيلة بإضافة ثلاث نقاط إلى الرصيد.

وكانت أحدث لمسة لمبابي، اختراعه لركلة "بانينكا" أمام رايان حارس ليفانتي، لقد سجل بالفعل تسعة أهداف وهو في طريقه لتحطيم أرقامه في موسمه الأول كلاعب لريال مدريد.

الوسط مختبر تشابي ألونسو السري

في عالم جيمس بوند، يوجد دائمًا مختبر تُضبط فيه الأدوات قبل دخولها حيّز التنفيذ، أما في مدريد تشابي، فذلك المختبر هو خط الوسط، هناك وزّع الدقائق بحكمة، مانحًا أردا جولر دورًا جديدًا ومُكرمًا تشواميني بمزيد من المسؤوليات. كما أعاد تنشيط كامافينجا وبيلينجهام بسرعة بعد إصابتيهما، ومنح كل قطعة دفعة إضافية دون أن يفقد الإيقاع، هذه هي نقطة القوة للمدرب المولود في تولوسا: إبقاء الجميع منخرطين ضمن ديناميكية يكون فيها الشرط الأساسي هو الالتزام.

من هذا الالتزام تنبع الضغوط، عنصر غير قابل للتفاوض بالنسبة لتشابي ألونسو، وقد أصبح العلامة المميزة للفريق عند الدفاع، فعندما لا تكون الكرة بحوزتهم، لا مجال للتهاون.

الجميع يساهم بدءًا من مبابي وفينيسيوس وصولاً إلى لاعبي الوسط، الأمر لا يقتصر على الاسترجاع السريع للكرة، بل يمتد أيضًا إلى الحفاظ على المبادرة طوال المباراة، والإبقاء على التزام جماعي يفسّر نسبة الانتصارات الكاملة للفريق.

يتضمن ملف تشابي ألونسو أيضًا الوافدين الجدد، شبانًا مجنّدين بدأوا بالفعل مهمتهم الأولى في نظر البرنابيو، ماستانتونو، هويسين، وكاريراس كانوا عناصر أساسية في هذه البداية، في إشارة إلى ثقة تتجاوز إمكانيات كل لاعب على حدة، المدرب دمجهم في الحاضر بسلاسة وانتظام، وفي حالة المدافعين الاثنين فقد تأقلموا بسرعة، مما سمح لهم بحجز مكان لأسمائهم في التشكيلة الأساسية.

من ناحية أخرى، يواصل ماستانتونو التقدّم بثبات مع كل مباراة يخوضها، الأرجنتيني سجل أول أهدافه بقميص ريال مدريد في المباراة الأخيرة، وهو حاجز تحرّر منه بعدما كان قريبًا من تجاوزه في مباريات سابقة، الآن انطلق بالفعل وثقة تشابي به إلى جانب طموحه، تدفعه نحو مرحلة مثيرة لريال مدريد.

الموسم طويل وطريق الألقاب سيتطلب المزيد من الإجابات، لكن مدريد تشابي ألونسو قد أظهر بالفعل ما هو أثمن من الكمال العددي، هناك خطة واضحة الملامح، تنمو باستمرار داخل ريال مدريد، تبشّر برفع لاعبيه إلى أعلى المستويات.