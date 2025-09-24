المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ألونسو ينافس فليك.. المرشحون لجائزة مدرب شهر سبتمبر في الليجا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

07:46 م 24/09/2025
الليجا

المرشحون لجائزة أفضل مدرب لشهر سبتمبر في الليجا

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في شهر سبتمبر بالليجا.

وتنتهي منافسات الدوري الإسباني خلال شهر سبتمبر في الأسبوع المقبل بإقامة الجولة السابعة.

المرشحون لجائزة مدرب شهر سبتمبر في الدوري الإسباني

ويتنافس تشابي ألونسو (ريال مدريد)، هانسي فليك (برشلونة)، إيدير سارابيا (إلتشي) على جائزة مدرب شهر سبتمبر.

وحقق تشابي ألونسو العلامة الكاملة في شهر سبتمبر، بتحقيق 3 انتصارات أمام كلا من ريال سوسيداد (2-1)، إسبانيول (2-0) وليفانتي (4-1).

ويتبقى لتشابي ألونسو مباراة وحيدة خلال شهر سبتمبر أمام أتلتيكو مدريد، تقام يوم السبت المقبل.

بينما حقق هانسي فليك انتصارين خلال شهر سبتمبر أمام كلاً من فالنسيا (6-0) وخيتافي (3-0).

ويتبقى لهانسي فليك مباراتين خلال شهر سبتمبر أمام ريال أوفييدو غداً الخميس، وريال سوسيداد يوم الأحد المقبل.

بينما حقق إيدير سارابيا مدرب إلتشي الفوز في مباراة أمام ريال أوفييدو (1-0) والتعادل في آخرى أمام إشبيلية (2-2).

ويتبقى لإيدير سارابيا مباراتين خلال شهر سبتمبر أمام أوساسونا غداً الخميس، وسيلتا فيجو يوم الأحد المقبل.

مباراة برشلونة القادمة
ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني تشابي ألونسو هانسي فليك

