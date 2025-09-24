أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في شهر سبتمبر بالليجا.

وتنتهي منافسات الدوري الإسباني خلال شهر سبتمبر في الأسبوع المقبل بإقامة الجولة السابعة.

المرشحون لجائزة مدرب شهر سبتمبر في الدوري الإسباني

ويتنافس تشابي ألونسو (ريال مدريد)، هانسي فليك (برشلونة)، إيدير سارابيا (إلتشي) على جائزة مدرب شهر سبتمبر.

وحقق تشابي ألونسو العلامة الكاملة في شهر سبتمبر، بتحقيق 3 انتصارات أمام كلا من ريال سوسيداد (2-1)، إسبانيول (2-0) وليفانتي (4-1).

ويتبقى لتشابي ألونسو مباراة وحيدة خلال شهر سبتمبر أمام أتلتيكو مدريد، تقام يوم السبت المقبل.

بينما حقق هانسي فليك انتصارين خلال شهر سبتمبر أمام كلاً من فالنسيا (6-0) وخيتافي (3-0).

ويتبقى لهانسي فليك مباراتين خلال شهر سبتمبر أمام ريال أوفييدو غداً الخميس، وريال سوسيداد يوم الأحد المقبل.

بينما حقق إيدير سارابيا مدرب إلتشي الفوز في مباراة أمام ريال أوفييدو (1-0) والتعادل في آخرى أمام إشبيلية (2-2).

ويتبقى لإيدير سارابيا مباراتين خلال شهر سبتمبر أمام أوساسونا غداً الخميس، وسيلتا فيجو يوم الأحد المقبل.