حسم نادي أتلتيكو مدريد تفوقه على نظيره رايو فاليكانو، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الدوري الإسباني، وأقيم اللقاء على أرضية ملعب ميتروبوليتانو.

وتفوق أتلتيكو مدريد على رايو فاليكانو بنتيجة (3-2) في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة السادسة من مواجهات الدوري الإسباني.

وشكل جوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد فارقًا كبيرًا للنادي الإسباني، حيث أحرز ثلاثية أعادت فريقه للمباراة أمام رايو فاليكانو في وقت قاتل.

أتلتيكو مدريد يتفوق على رايو فاليكانو

تقدم أتلتيكو مدريد أمام رايو فاليكانو بفضل هدف جوليان ألفاريز، وذلك في الدقيقة 15 من عمر المباراة، ليمنح المهاجم الأرجنتيني فريقه الأفضلية.

وتمكن بيب شافاريا لاعب رايو فاليكانو، من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 45+1، ليحافظ على آمال فريقه في المباراة أمام أتلتيكو مدريد.

ونجح ألفارو جارسيا ريفيرا، في تسجيل الهدف الثاني لصالح رايو فاليكانو، وذلك في الدقيقة 77 ليصعب المهمة أمام أتلتيكو مدريد، مع اقتراب اللقاء من النهاية.

وقام ألفاريز دوره على أكمل وجه بعد أن نجح في تسجيل هدف التعادل لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 80، قبل أن يعيد فريقه للمقدمة بتسجيله الثالث له وللروخي بلانكوس قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده بتلك النتيجة إلى 9 نقاط ليستقر في المركز التاسع، بينما تجمد رايو فاليكانو عند 5 نقاط في المرتبة الـ14.

نتائج الدوري الإسباني

نتائج مباريات الدوري الإسباني الأربعاء

- خيتافي 1-1 ألافيس

- أتلتيكو مدريد 3-2 رايو فاليكانو

- ريال سوسيداد 1-0 مايوركا