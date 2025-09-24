المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

- -
22:30
برشلونة

برشلونة

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
21:00
الأخدود

الأخدود

الدوري الأوروبي
أستون فيلا

أستون فيلا

- -
22:00
بولونيا

بولونيا

دوري نجوم قطر
الريان

الريان

- -
18:00
الغرافة

الغرافة

الدوري الأوروبي
ريد بول سالزبورج

ريد بول سالزبورج

- -
22:00
بورتو

بورتو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بثلاثية ألفاريز.. أتلتيكو مدريد يقلب الطاولة على رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

12:49 ص 25/09/2025
ألفاريز

جوليان ألفاريز

حسم نادي أتلتيكو مدريد تفوقه على نظيره رايو فاليكانو، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الدوري الإسباني، وأقيم اللقاء على أرضية ملعب ميتروبوليتانو.

وتفوق أتلتيكو مدريد على رايو فاليكانو بنتيجة (3-2) في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة السادسة من مواجهات الدوري الإسباني.

وشكل جوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد فارقًا كبيرًا للنادي الإسباني، حيث أحرز ثلاثية أعادت فريقه للمباراة أمام رايو فاليكانو في وقت قاتل.

أتلتيكو مدريد يتفوق على رايو فاليكانو

تقدم أتلتيكو مدريد أمام رايو فاليكانو بفضل هدف جوليان ألفاريز، وذلك في الدقيقة 15 من عمر المباراة، ليمنح المهاجم الأرجنتيني فريقه الأفضلية.

وتمكن بيب شافاريا لاعب رايو فاليكانو، من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 45+1، ليحافظ على آمال فريقه في المباراة أمام أتلتيكو مدريد.

ونجح ألفارو جارسيا ريفيرا، في تسجيل الهدف الثاني لصالح رايو فاليكانو، وذلك في الدقيقة 77 ليصعب المهمة أمام أتلتيكو مدريد، مع اقتراب اللقاء من النهاية.

وقام ألفاريز دوره على أكمل وجه بعد أن نجح في تسجيل هدف التعادل لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 80، قبل أن يعيد فريقه للمقدمة بتسجيله الثالث له وللروخي بلانكوس قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده بتلك النتيجة إلى 9 نقاط ليستقر في المركز التاسع، بينما تجمد رايو فاليكانو عند 5 نقاط في المرتبة الـ14.

نتائج الدوري الإسباني

نتائج مباريات الدوري الإسباني الأربعاء

- خيتافي 1-1 ألافيس

- أتلتيكو مدريد 3-2 رايو فاليكانو

- ريال سوسيداد 1-0 مايوركا

مباراة اتلتيكو مدريد القادمة
الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد رايو فاليكانو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg