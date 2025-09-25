أكد خاومي كولبوني، عمدة مدينة برشلونة، أن أولوية مجلس المدينة هي ضمان السلامة عند إعادة فتح ملعب "كامب نو"، مشددًا على أن منح رخصة "الإشغال الأولي" للملعب لن يتم إلا بعد استيفاء جميع معايير الأمن.

وأوضح كولبوني، في مقابلة مع برنامج "El Món a Rac1": "لا أستطيع تحديد موعد، لأنني لا أعرف كيف تسير التحسينات التي طلبها الفنيون من النادي. لكن ما هو جيد لبرشلونة (النادي) هو أيضًا جيد لبرشلونة (المدينة)، وعلينا أن نضمن أن كل شيء يتم بأقصى درجات الأمان".

وأشار العمدة إلى أن إعادة الافتتاح الجزئي ستقتصر على المدرج الرئيسي و"المدرج الجنوبي" بقدرة استيعابية تصل إلى 27 ألف متفرج.

وأضاف: "لن نصدر التصريح حتى يمنح رجال الإطفاء والحرس المدني موافقتهم، وعلينا حماية المشجعين والفنيين وسكان الأحياء المجاورة، خصوصًا في ليس كورتس وسان رامون، حيث يعاني السكان والتجار من تأثير أعمال البناء".

ويأتي هذا الموقف بعد توتر إعلامي مطلع الأسبوع، حين أكدت نائبة رئيس برشلونة، إلينا فورت، أن النادي استوفى جميع الشروط اللازمة لإعادة الافتتاح، فيما صرّح خوان لابورتا أن "الكرة في ملعب البلدية".

لكن الرد جاء سريعًا من لايا بونيت، نائبة العمدة، التي شددت على أن التعاون قائم مع برشلونة، غير أن بعض النواقص المرتبطة بالسلامة وإمكانية الوصول ما زالت بحاجة إلى معالجة قبل منح الضوء الأخضر.