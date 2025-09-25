المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
طلب جديد من فينيسيوس للموافقة على تمديد عقده مع الريال

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:15 م 25/09/2025
فينيسيوس

فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد

كشفت تقارير إعلامية عن أحدث مستجدات المفاوضات بين ريال مدريد ولاعبه فينيسيوس جونيور، بخصوص تجديد عقده.

ويمتد عقد فينيسيوس مع النادي الملكي حتى صيف 2027، أي حتى نهاية الموسم المقبل، غير أن محادثات التجديد التي بدأت قبل عدة أشهر شهدت عدة تعثرات.

جاء ذلك بعدما طلب اللاعب صاحب الـ25 عاما، عبر وكلاء أعماله، الحصول على الراتب الأعلى بين نجوم الفريق، وهو ما قوبل بالرفض من إدارة الملكي.

وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن وكالة "روك نيشن سبورتس"، المسؤولة عن إدارة أعمال فينيسيوس، طلبت حصوله على مكافأة تجديد عند توقيع عقد جديد.

وأشار التقرير إلى أن إدارة ريال مدريد لا توافق أيضا على هذا الطلب، ولا تستبعد بيعه الصيف المقبل إذا لم يُمدد عقده الحالي، لتجنب رحيله مجانا بنهاية عقده، وهو ما ذكرته أيضا تقارير سابقة.

في الوقت ذاته فإن إدارة النادي الملكي تثق في أن فيني وممثليه سيُعيدون النظر في الشروط المالية التي وضعها ريال مدريد، وعلى الأرجح سيقبلون بها.

وشارك النجم البرازيلي في 7 مباريات مع ريال مدريد هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.

وإجمالا خاض فيني 329 مباراة بقميص الملكي منذ انضمامه إليه في صيف 2018 قادما من فلامنجو البرازيلي، سجل خلالها 109 أهداف وقدّم 86 تمريرة حاسمة.

جدول مباريات اليوم 

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هنا

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني فينيسيوس جونيور

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

