ريال مدريد يتحرك لإعارة إندريك

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

05:17 م 25/09/2025
إندريك مهاجم ريال مدريد

إندريك

بدأ نادي ريال مدريد تحركاته لإخراج مهاجمه البرازيلي إندريك على سبيل الإعارة في الفترة المقبلة.

إندريك انضم إلى ريال مدريد في صيف 2024 قادما من بالميراس البرازيلي مقابل 47.5 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى 2030.

وظهرت شكوك مؤخرا حول مستقبل إندريك (19 عاما) مع ريال مدريد، خاصة في ظل غيابه عن المباريات بشكل تام منذ بداية الموسم الحالي، تزامنا مع تألق جونزالو جارسيا.

ووفقا لإذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، فإن مسؤولي ريال مدريد اجتمعوا مع وكيل إندريك مؤخرا، لمناقشة فكرة إعارة اللاعب في يناير.

وأشار التقرير إلى أن إدارة الريال تتطلع إلى أن يستعيد المهاجم الشاب كامل لياقته البدنية بأن يحصل على عدد أكبر من دقائق اللعب.

واقترن اسم إندريك سابقا باحتمالية الإعارة لعدة أندية، من بينها ريال سوسيداد الإسباني ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وشارك المهاجم البرازيلي الشاب في 37 مباراة بقميص "الميرينجي" الموسم الماضي، سجل خلالها 7 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة واحدة.

بينما في الموسم الحالي لم يلعب إندريك أي دقيقة مع فريق المدرب تشابي ألونسو.

ريال مدريد الدوري الإسباني إندريك

