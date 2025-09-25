المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دي لا فوينتي ساخرًا: لا يهمني ما قاله هانز فليك بشأن لامين يامال

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:13 م 25/09/2025
دي لا فوينتي

دي لا فوينتي مدرب إسبانيا

رد لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا بشكل ساخر عن ما قاله مدرب برشلونة هانز فليك بشأن قلة العناية بـ لامين يامال خلال المعسكر التدريبي الماضي.

وقال فليك في 15 سبتمبر الجاري عن غياب لامين يامال بسبب الإصابة أمام فالنسيا: "إنه لأمر مؤسف، لقد انضم إلى المنتخب وهو يعاني من الألم، تناول مسكنات الألم ولعب مع المنتخب وهو متألم، هذا يعني أننا لا نعتني باللاعبين، أعتقد أن إسبانيا تملك أفضل منتخب في العالم، لكن علينا أن نعتني باللاعبين خاصة الشباب منهم".

وسئل دي لا فوينتي عن ما قاله هانز فليك وشكواه بشأن عدم الاهتمام والرعاية بـ لامين يامال في معسكر إسبانيا الماضي.

وكان رد لويس دي لا فوينتي قاطعًا: "لا أتذكر ما الذي قاله فليك، ولا يهمني".

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن إدارة النادي لم تُبلغ الاتحاد الإسباني لكرة القدم بأي تحذير حول احتمالية وجود مشاكل لدى لامين يامال.

 

 

برشلونة إسبانيا لامين يامال لويس دي لا فوينتي

