رد لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا بشكل ساخر عن ما قاله مدرب برشلونة هانز فليك بشأن قلة العناية بـ لامين يامال خلال المعسكر التدريبي الماضي.

وقال فليك في 15 سبتمبر الجاري عن غياب لامين يامال بسبب الإصابة أمام فالنسيا: "إنه لأمر مؤسف، لقد انضم إلى المنتخب وهو يعاني من الألم، تناول مسكنات الألم ولعب مع المنتخب وهو متألم، هذا يعني أننا لا نعتني باللاعبين، أعتقد أن إسبانيا تملك أفضل منتخب في العالم، لكن علينا أن نعتني باللاعبين خاصة الشباب منهم".

وسئل دي لا فوينتي عن ما قاله هانز فليك وشكواه بشأن عدم الاهتمام والرعاية بـ لامين يامال في معسكر إسبانيا الماضي.

وكان رد لويس دي لا فوينتي قاطعًا: "لا أتذكر ما الذي قاله فليك، ولا يهمني".

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن إدارة النادي لم تُبلغ الاتحاد الإسباني لكرة القدم بأي تحذير حول احتمالية وجود مشاكل لدى لامين يامال.