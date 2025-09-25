المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
تشكيل برشلونة.. 3 تغييرات.. وراشفورد أساسيًا أمام أوفييدو

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

09:24 م 25/09/2025
ماركوس راشفورد

احتفال ماركوس راشفورد مع لاعبي برشلونة

أعلن الألماني هانسي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الأساسي لمواجهة نظيره فريق ريال أوفييدو، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

مباراة ريال أوفييدو ضد برشلونة، تنطلق في تمام الساعة 10:30 مساء اليوم الخميس، على ستاد كارلوس تارتيري، في ختام الجولة السادسة من الليجا.

برشلونة يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 13 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، بينما أوفييدو يتواجد بالمرتبة 18 بـ3 نقاط فقط.

تشكيل برشلونة

يشهد تشكيل برشلونة لمواجهة ريال أوفييدو، 3 تغييرات عن المباراة الأخيرة، بواقع تغييرين في الدفاع بتواجد أراوخو وكوبارسي، بالإضافة إلى دخول كاسادو في القوام الأساسي بدلًا من دي يونج.

ويأتي تشكيل برشلونة الأساسي ضد ريال أوفييدو، كما يلي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: رونالد أراوخو، باو كوبارسي، إريك جارسيا، جيرارد مارتن.

خط الوسط: بيدري، مارك كاسادو، داني أولمو.

خط الهجوم: رافينيا، ماركوس راشفورد، فيران توريس.

ويجلس على دكة البدلاء: تشيزني، روبرت ليفاندوفسكي، كريستنسن، دي يونج، بيرنال، كوندي، روني، درو، فرنانديز، إيدير وجوفري.

برشلونة الدوري الإسباني ريال أوفييدو مباراة برشلونة وريال أوفييدو

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

