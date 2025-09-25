ضربة موجعة.. الإصابة تبعد فان دي بيك عن جيرونا

تلقى فريق جيرونا ضربة موجعة، بعد تأكد غياب نجمه الهولندي دوني فان دي بيك، لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وتعرض لاعب الوسط -28 عاما- للإصابة خلال تعادل جيرونا 1 - 1 مع مضيفه أتلتيك بلباو بالدوري الإسباني، ليضطر لعدم استكمال اللقاء.

وأعلن جيرونا عن إصابة نجم أياكس أمستردام الهولندي السابق بتمزق في وتر العرقوب.

وكتب جيرونا على حسابه بموقع "إكس" في بيان، اليوم الخميس "خضع دوني فان دي بيك اليوم لعملية جراحية عقب إصابته بتمزق كامل في وتر العرقوب في ساقه اليسرى.. بالتوفيق والنجاح في تعافيك يا دوني".

ويعاني جيرونا من بداية كارثية في مسيرته بالدوري الإسباني هذا الموسم، حيث يقبع في قاع الترتيب برصيد نقطتين فقط، بعد خوضه مبارياته الست الأولى، حيث تعادل في لقائين، وتلقى 4 هزائم، علما بأنه لا يزال يبحث عن حصد انتصاره الأول في المسابقة حتى الآن.

