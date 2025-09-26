المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
المحاولة الأولى.. ليفاندوفسكي يمنح برشلونة التقدم أمام أوفييدو (فيديو)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

12:13 ص 26/09/2025
برشلونة

احتفال ليفاندوفسكي بهدفه مع لاعبي برشلونة

لم ينتظر البولندي روبرت ليفاندوفسكي كثيرًا، قبل أن يمنح برشلونة التقدم على حساب نظيره ريال أوفييدو، بعد دخوله بديلًا، في مباراة مقامة الآن ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

مباراة ريال أوفييدو ضد برشلونة، انطلقت في تمام الساعة 10:30 مساء أمس الخميس، على ستاد كارلوس تارتيري، في ختام الجولة السادسة من الليجا.

أحداث مباراة ريال أوفييدو ضد برشلونة.. تابع التفاصيل دقيقة بدقيقة من هنا

رد ليفاندوفسكي السريع

احتاج ليفاندوفسكي دقائق قليلة كي يزور شباك ريال أوفييدو، ويوقع على هدف التقدم لصالح برشلونة، بعد مشاركته بديلًا على حساب رافينيا، في الدقيقة 65 من عمر اللقاء.

ليفاندوفسكي تلقى كرة عرضية من البديل الآخر فرينكي دي يونج، ليسكنها الشباك بضربة رأسية قوية، منحت التقدم للبرسا لأول مرة في اللقاء.

وكان برشلونة تأخر في النتيجة بهدف سجله ريال أوفييدو خلال الشوط الأول، لكن إريك جارسيا أدرك التعادل بالدقيقة 56 من مجريات المباراة.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني روبرت ليفاندوفسكي ريال أوفييدو مباراة برشلونة وريال أوفييدو

