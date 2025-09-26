لم ينتظر البولندي روبرت ليفاندوفسكي كثيرًا، قبل أن يمنح برشلونة التقدم على حساب نظيره ريال أوفييدو، بعد دخوله بديلًا، في مباراة مقامة الآن ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

مباراة ريال أوفييدو ضد برشلونة، انطلقت في تمام الساعة 10:30 مساء أمس الخميس، على ستاد كارلوس تارتيري، في ختام الجولة السادسة من الليجا.

أحداث مباراة ريال أوفييدو ضد برشلونة.. تابع التفاصيل دقيقة بدقيقة من هنا

رد ليفاندوفسكي السريع

احتاج ليفاندوفسكي دقائق قليلة كي يزور شباك ريال أوفييدو، ويوقع على هدف التقدم لصالح برشلونة، بعد مشاركته بديلًا على حساب رافينيا، في الدقيقة 65 من عمر اللقاء.

ليفاندوفسكي تلقى كرة عرضية من البديل الآخر فرينكي دي يونج، ليسكنها الشباك بضربة رأسية قوية، منحت التقدم للبرسا لأول مرة في اللقاء.

ليفاندوفسكي من دكة البدلاء إلى تسجيل هدف التقدم لبرشلونة#الدوري_الإسباني #برشلونه_ريال_اوفييدو pic.twitter.com/JJjeiw7QA4 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 25, 2025

وكان برشلونة تأخر في النتيجة بهدف سجله ريال أوفييدو خلال الشوط الأول، لكن إريك جارسيا أدرك التعادل بالدقيقة 56 من مجريات المباراة.