كلام فى الكورة
موقف أرنولد.. قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو في الليجا

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

03:55 م 26/09/2025
ريال مدريد

لاعبو ريال مدريد

أعلن الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لنادي ريال مدريد، قائمة الفريق لمواجهة أتلتيكو مدريد في الديربي، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، تنطلق في تمام الساعة 5:15 مساء غد السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، بالجولة السابعة من الليجا.

قائمة ريال مدريد

تشهد قائمة ريال مدريد لمواجهة الديربي ضد أتلتيكو مدريد، غياب ترينت ألكسندر أرنولد، بالإضافة إلى أنطونيو روديجر، وفيرلاندي ميندي.

وتضم قائمة ريال مدريد لمباراة أتلتيكو في الديربي المرتقب، كل من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، لونين، سيرجيو ميستر.

خط الدفاع: داني كارفخال، إيدير ميليتاو، ألابا، أسينسيو، ألفارو كاريراس، فران جارسيا، دين هويسين.

خط الوسط: جود بيلينجهام، كامافينجا، فيدي فالفيردي، تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، إندريك، كيليان مبابي، رودريجو، جونزالو، براهيم دياز، فرانكو ماستانتونو.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، بينما لم يحصد أتلتيكو مدريد سوى 9 نقاط، يتواجد بهم في المرتبة التاسعة.

مباراة ريال مدريد القادمة
