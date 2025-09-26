المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الأزمات تضرب فليك.. غيابات بالجملة تهدد برشلونة أمام باريس

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:55 م 26/09/2025
فليك

برشلونة يتلقى ضربتين موجعتين

تلقى برشلونة صدمة مزدوجة قبل أيام قليلة من مواجهة باريس سان جيرمان في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، بعد تأكد غياب كل من رافينيا وحارس المرمى خوان جارسيا عن اللقاء المرتقب على ملعب مونتجويك الأربعاء المقبل.

غيابات جديدة تضرب برشلونة قبل مواجهة باريس

وكان رافينيا قد غادر مباراة برشلونة الأخيرة أمام أوفييدو بعد مرور ساعة من بدايتها، وسط تأكيدات في البداية بأن الأمر "قرار فني"، لكن صحيفة جيخانتيس الإسبانية كشفت أن اللاعب البرازيلي سيغيب بالفعل عن مواجهة باريس، على أن يعود بعد فترة التوقف الدولي.

من جانبه، تعرض خوان غارسيا لإصابة خلال تدريبات الفريق صباح الجمعة، ليغيب عن المباراة، كما ضاعت عليه فرصة الظهور الأول مع المنتخب الإسباني هذا الشهر.

المشكلات لا تتوقف عند هذا الحد بالنسبة للمدرب هانسي فليك، إذ يواصل الفريق معاناته مع غياب لامين يامال الذي يسابق الزمن للتعافي بعد إصابة تعرض لها في فترة التوقف الدولي الأخيرة، إضافة إلى إصابات أخرى مثل بيدري وفيرمين وأليخاندرو بالدي.

غيابات مؤثرة في صفوف باريس سان جيرمان أيضًا

على الجانب الآخر، لا تبدو حالة باريس سان جيرمان أفضل كثيرًا، إذ يفتقد الفريق خدمات عثمان ديمبيلي وربما ديزيريه دويه، بينما يغيب المدافع ماركينيوس عن المباراة، رغم احتمالية عودة كل من جواو نيفيس وبرادلي باركولا.

وتحمل المباراة طابعًا خاصًا للطرفين، فبرشلونة يسعى لتجاوز آثار هزيمته في نصف النهائي الموسم الماضي أمام إنتر ميلان واستعادة الثقة أمام حامل اللقب، فيما يعتبر باريس اللقاء واحدًا من أهم محطاته الأوروبية هذا الموسم إلى جانب مواجهته المنتظرة أمام بايرن ميونيخ.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإسباني اضغط هنا

