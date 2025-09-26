يستعيد ريال مدريد بصيص أمل في ملف الإصابات، بعدما ظهر الفرنسي فيرلاند ميندي مجددًا في التدريبات، بعد غياب دام خمسة أشهر بسبب إصابة قوية في وتر العضلة الرباعية.

آخر ظهور لميندي كان في 26 أبريل الماضي أمام برشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، قبل أن يدخل في رحلة علاج طويلة أثارت الشكوك حول مستقبله مع الفريق.

ورغم الشائعات التي لاحقته خلال فترة الانتقالات الصيفية، ظل اللاعب متمسكًا بفكرة الاستمرار في مدريد والقتال على مركزه.

تطورات إيجابية في برنامج التعافي

صحيفة ماركا الإسبانية كشفت أن ميندي شوهد يوم الجمعة وهو يخوض تدريبات خفيفة، تضمنت بعض الجري القصير وتمارين بالكرة، وذلك على ملعب مجاور بينما كان زملاؤه يؤدون المران الجماعي.

ورغم أن ريال مدريد لم يصدر بيانًا رسميًا بشأن حالته، إلا أن المؤشرات تبدو إيجابية بشأن عودته التدريجية.

منافسة قوية على مركز الظهير الأيسر

عودة ميندي ستزيد من قوة المنافسة في مركز الظهير الأيسر، حيث يعتمد تشابي ألونسو هذا الموسم على عدة خيارات مميزة.

الوافد الجديد ألفارو كاريراس قدم أداءً لافتًا منذ انضمامه، فيما يواصل فران جارسيا إقناع الجهاز الفني بجاهزيته.

ويستعد الفريق الملكي لمواجهة نارية أمام أتلتيكو مدريد، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإسباني اضغط هنا