المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

0 2
21:00
النصر

النصر

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

41 14
20:30
سيدني الاسترالي

سيدني الاسترالي

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

2 0
21:30
فيردر بريمن

فيردر بريمن

الدوري الفرنسي
ستراسبورج

ستراسبورج

0 0
21:45
مارسيليا

مارسيليا

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الزمالك

الزمالك

26 24
17:45
تاوباتي

تاوباتي

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

0 0
22:00
اسبانيول

اسبانيول

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد غياب 5 أشهر.. الريال يستعيد قطعة مفقودة قبل المواعيد الكبرى

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:56 م 26/09/2025
ريال مدريد

بشرى سارة لريال مدريد

يستعيد ريال مدريد بصيص أمل في ملف الإصابات، بعدما ظهر الفرنسي فيرلاند ميندي مجددًا في التدريبات، بعد غياب دام خمسة أشهر بسبب إصابة قوية في وتر العضلة الرباعية.

آخر ظهور لميندي كان في 26 أبريل الماضي أمام برشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، قبل أن يدخل في رحلة علاج طويلة أثارت الشكوك حول مستقبله مع الفريق.

ورغم الشائعات التي لاحقته خلال فترة الانتقالات الصيفية، ظل اللاعب متمسكًا بفكرة الاستمرار في مدريد والقتال على مركزه.

تطورات إيجابية في برنامج التعافي

صحيفة ماركا الإسبانية كشفت أن ميندي شوهد يوم الجمعة وهو يخوض تدريبات خفيفة، تضمنت بعض الجري القصير وتمارين بالكرة، وذلك على ملعب مجاور بينما كان زملاؤه يؤدون المران الجماعي.

ورغم أن ريال مدريد لم يصدر بيانًا رسميًا بشأن حالته، إلا أن المؤشرات تبدو إيجابية بشأن عودته التدريجية.

منافسة قوية على مركز الظهير الأيسر

عودة ميندي ستزيد من قوة المنافسة في مركز الظهير الأيسر، حيث يعتمد تشابي ألونسو هذا الموسم على عدة خيارات مميزة.

الوافد الجديد ألفارو كاريراس قدم أداءً لافتًا منذ انضمامه، فيما يواصل فران جارسيا إقناع الجهاز الفني بجاهزيته.

ويستعد الفريق الملكي لمواجهة نارية أمام أتلتيكو مدريد، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإسباني اضغط هنا

ريال مدريد الدوري الإسباني فيرلاند ميندي إصابة ميندي أخبار ريال مدريد ديربي مدريد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
الاتحاد

الاتحاد

0 2
النصر

النصر

72

عرضية من الجانب الأيمن لصالح اتحاد جدة وصلت سهلة في يد حارس النصر

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg