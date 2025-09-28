المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
صدمة كتالونية.. كم مباراة سيغيب عنها حارس برشلونة؟

محمد همام

كتب - محمد همام

10:55 م 26/09/2025
خوان جارسيا

خوان جارسيا حارس برشلونة

تعرض نادي برشلونة لصدمة قوية في صفوفه بسبب غياب حارسه الأساسي خوان جارسيا نتيجة تعرضه لإصابة بتمزق في الغضروف المفصلي الداخلي لركبته اليسرى خلال مباراة ريال أوفيدو ضمن الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، المهتمة بشؤون نادي برشلونة، أن جارسيا سيغيب لمدة لا تقل عن 10 مباريات في كافة المسابقات، سواء محلية أو قارية.

وقد تكون النقطة الإيجابية بالنسبة لحارس برشلونة هي فترة التوقف الدولي المقبلة، لكن في الوقت ذاته سيغيب عن مباريات هامة، أبرزها موقعة ريال مدريد في الدوري بجانب لقاء باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

ما هي المباريات التي سيغيب عنها خوان جارسيا مع برشلونة؟

ريال سوسيداد (الدوري الإسباني)

باريس سان جيرمان (دوري أبطال أوروبا)

إشبيلية (الدوري الإسباني)

جيرونا (الدوري الإسباني)

أولمبياكوس (دوري أبطال أوروبا)

ريال مدريد (الدوري الإسباني)

إلتشي (الدوري الإسباني)

كلوب بروج (دوري أبطال أوروبا)

سيلتا فيغو (الدوري الإسباني)

أتلتيك بلباو (الدوري الإسباني)

لمعرفة ترتيب الدوري الإسباني.. اضغط هنا

