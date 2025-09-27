"أنا بديل وباستثناء أي مفاجآت سأبقى كذلك".. قبل أسبوع صرّح فويتشيك تشيزني حارس مرمى برشلونة في مقابلة أنه يتقبل دوره الجديد في النادي الكتالوني دون شكوى، بعدما جدّد عقده مع النادي حتى يونيو 2027.

لكن بعد أسبوع واحد فقط تغيّرت الأمور، الحارس الذي كسب قلوب جماهير البلوجرانا الموسم الماضي بفضل شخصيته الجذابة، يحتاج الآن إلى تغيير ذهنه بسرعة فائقة، ففي الشهرين المقبلين على الأقل سيكون الحارس الأساسي بعد إصابة خوان جارسيا الحارس الأساسي، ومرة أخرى كما حدث عند عودته إلى المنافسة في يناير الماضي بعد انتقاله السريع إلى برشلونة، يبقى أداؤه مجهولًا.

كان حينها قد أعلن اعتزاله الرياضة الاحترافية بعد بطولة أوروبا في ألمانيا صيف 2024، واستغرق منه الأمر ثلاثة أشهر (أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر) ليستعيد إيقاعًا لائقًا يمكّنه من العودة للمنافسة، وفي مباراة الكأس أمام باربسترو التي سبقت كأس السوبر الإسباني، نجح في ضمان مكان أساسي له.

ومن المشروع التساؤل الآن: ماذا سيحدث؟ وهل سيتمكن من مجابهة هذا التحدي الشديد أم أنه قد تقبّل بالفعل فكرة الدور الثانوي وأصبح أكثر استرخاء في حياته اليومية؟ تشيزني لم يلعب أي مباراة رسمية منذ 15 مايو، لكن خبرته وروحه التنافسية تبقيان في صالحه.

مرّ تشيزني بالموسم الماضي بنجاح، إذ دخل غرفة الملابس بأجواء إيجابية، فقد نقل طاقة مريحة وهادئة وأصبح بمثابة تميمة للجماهير التي حولت اعترافه بإدمانه على التدخين إلى هتاف جماعي لهم "تشيزني المدخن".

قد لا يكون هذا الجانب من مسيرته الأكثر إلهامًا، لكنه عُوِّض وأكثر بسمعته كلاعب جيد وزميل رائع قادر على لمّ شمل الفريق، وكان ليفاندوفسكي قد أخبر ديكو وفليك مسبقًا عن هذه الصفات القيادية والتأثيرية، وذلك عندما تعرّض تير شتيجن للإصابة واستعان برشلونة بتشيزني من اعتزاله كحل طارئ.

وبعد بداية مهزوزة شملت بطاقة حمراء في ظهوره الأول خلال نهائي السوبر في جدة، إلى جانب بعض الأخطاء الفادحة في لشبونة التي جعلت الكثيرين يتساءلون عن سبب تهميش فليك لإيناكي بينيا، تمكن تشيزني لاحقًا من استعادة توازنه وقدم مستوى واعدًا.

لكن نصف نهائي دوري الأبطال أمام إنتر كشف عكس ذلك بصورة غير مباشرة، حيث تألق سومر في مباراتين رائعتين بينما بدا أداء الحارس البولندي باهتًا، وزاد الطين بلة خطؤه الجسيم في التعادل 3-3 في مباراة الذهاب.

ورغم أن ديكو جدّد عقده لعامين ورأى فيه برشلونة المرشد المثالي لخوان جارسيا، جاءت ليلة الخميس الماضي في أوفييدو لتعيد كل شيء إلى نقطة البداية، لقد حان الوقت لكي يستعيد تشيزني مستواه.