أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، التشكيلة الرسمية لمواجهة ريال مدريد في الديربي المرتقب، مساء اليوم السبت.

ويستضيف ملعب ميتروبوليتانو ديربي أتلتيكو وريال مدريد في الخامسة والربع مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: هانكو، لونورماند، لينجليه، يورينتي

خط الوسط: نيكو جونزاليس، كوكي، باريوس، جوليانو

خط الهجوم: سورلوث، ألفاريز

ويجلس على دكة بدلاء أتلتيكو مدريد المهاجم الفرنسي جريزمان.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: ألفارو كاريراس- ديان هويسين - ميليتاو - كارفاخال

خط الوسط: تشواميني - فالفيردي - أردا جولير

خط الهجوم: بيلينجهام - فينيسيوس - مبابي