خيتافي يفرط في فرصة اقتحام المربع الذهبي بالليجا

تعادل فريق خيتافي مع ضيفه ليفانتي بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم السبت، بمسابقة الدوري الإسباني.

وأقيمت مباراة خيتافي ضد ليفانتي ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لموسم "2025-2026".

وتقدم ليفانتي عن طريق لاعبه إيفان روميرو مع حلول الدقيقة 26، وفي الدقيقة 57 نجح خيتافي في إدراك التعادل عن طريق خوليو إجلسياس.

وبهذا التعادل أهدر خيتافي فرصة الصعود للمركز الرابع، حيث رفع رصيده إلى 11 نقطة بالمركز الخامس، بفارق نقطة خلف إسبانيول صاحب المركز الرابع.

على الجانب الآخر، حقق ليفانتي تعادله الثاني هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى خمس نقاط في المركز السادس عشر.

