مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

3 1
14:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

2 2
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

1 0
17:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 1
17:00
بيرنلي

بيرنلي

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
اوكسير

اوكسير

الدوري الإيطالي
كالياري

كالياري

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العالم تحت 20 عاما
اليابان - شباب

اليابان - شباب

- -
23:00
مصر - شباب

مصر - شباب

خيتافي يفرط في فرصة اقتحام المربع الذهبي بالليجا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:09 م 27/09/2025
خيتافي وليفانتي

خيتافي وليفانتي

تعادل فريق خيتافي مع ضيفه ليفانتي بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم السبت، بمسابقة الدوري الإسباني.

وأقيمت مباراة خيتافي ضد ليفانتي ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لموسم "2025-2026".

طالع نتائج مباريات الدوري الإسباني من هنا

وتقدم ليفانتي عن طريق لاعبه إيفان روميرو مع حلول الدقيقة 26، وفي الدقيقة 57 نجح خيتافي في إدراك التعادل عن طريق خوليو إجلسياس.

وبهذا التعادل أهدر خيتافي فرصة الصعود للمركز الرابع، حيث رفع رصيده إلى 11 نقطة بالمركز الخامس، بفارق نقطة خلف إسبانيول صاحب المركز الرابع.

على الجانب الآخر، حقق ليفانتي تعادله الثاني هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى خمس نقاط في المركز السادس عشر.

للتعرف على ترتيب الدوري الإسباني اضغط هنا

خيتافي ليفانتي ترتيب الدوري الاسباني أتلتيكو ضد الريال

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

