أتلتيكو يحقق إنجازًا قياسيًا غائبًا منذ 1950 في ديربي مدريد

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:21 م 27/09/2025
أتليتكو

خماسية أتلتيكو تعيد كتابة التاريخ أمام ريال مدريد

حقق أتلتيكو مدريد إنجازًا تاريخيًا بفوزه الساحق بنتيجة 5-2 على غريمه ريال مدريد، في مباراة الديربي التي أقيمت مساء السبت على ملعب ميتروبوليتانو ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني لموسم 2025/2026.

رقم قياسي مذهل في القرن الحادي والعشرين

وفقًا لشبكة "فوت ميركاتو"، تمثل هذه النتيجة أول مرة يسجل فيها أتلتيكو خمسة أهداف في شباك ريال مدريد منذ عام 1950، مما يجعل هذا الفوز واحدًا من أبرز الإنجازات في تاريخ النادي تحت قيادة المدرب دييجو سيميوني.

صعود أتلتيكو وهزيمة أولى لريال مدريد

بهذا الانتصار العريض، قفز أتلتيكو مدريد إلى المركز الرابع في ترتيب الليجا برصيد 12 نقطة، بعد بداية متذبذبة هذا الموسم.

في المقابل، تلقى ريال مدريد، بقيادة مدربه تشابي ألونسو، أول خسارة له في الموسم، مما قد يكلفه صدارة الترتيب التي يحتلها حاليًا برصيد 18 نقطة، حال فوز برشلونة (16 نقطة) على ريال سوسيداد يوم الأحد.

ديربي يثير الجدل

الخسارة القاسية لريال مدريد من المتوقع أن تشعل نقاشات حامية في الصحافة الإسبانية، خاصة بعد الأداء المخيب للآمال أمام جاره اللدود.

في المقابل، يعزز هذا الفوز من موقف سيميوني وفريقه في المنافسة على المراكز المتقدمة هذا الموسم.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإسباني اضغط هنا

ريال مدريد الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد ديربي مدريد دييجو سيميوني تشابي ألونسو

