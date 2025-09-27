المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

5 2
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

2 1
17:00
ليفربول

ليفربول

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

3 0
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

5 1
17:00
بيرنلي

بيرنلي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

1 1
19:00
أتالانتا

أتالانتا

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
تاوباتي

تاوباتي

22 41
17:45
برشلونة

برشلونة

الدوري الفرنسي
تولوز

تولوز

1 1
20:00
نانت

نانت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
اوكسير

اوكسير

سيميوني: طلبت من اللاعبين أن يستمتعوا أمام ريال مدريد.. ونتطور بشكل مستمر

وسام محمد

كتب - وسام محمد

09:10 م 27/09/2025
سيميوني

سيميوني

تحدث الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، عن الفوز على ريال مدريد في الدوري الإسباني.

وفاز أتلتيكو مدريد بنتيجة 5-2 أمام ريال مدريد على ملعب واندا ميترو بوليتانو، ضمن منافسات الأسبوع السابع من مسابقة الدوري الإسباني.

وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحفي: "منذ البداية وحتى النهاية، كان الفريق يعرف دائمًا ما عليه فعله، حتى مع أهدافه، عندما يكون الفريق ملتزمًا بهذا الشكل ويترجم ذلك إلى أداء جيد في المباراة، فهذا يُسعد المدرب كثيرًا".

وأضاف: "لا داعي للتعليق، فقط نحاول مواصلة التطور كان جمهورنا رائعًا، وهذا يولّد الطاقة والثقة في نفوس اللاعبين، كنا نتطور، واليوم تأكد ذلك أمام خصم قوي جدًا".

نيكو جونزاليس؟: "أولاً، جهود النادي في التعاقد معه في المرحلة الأخيرة من سوق الانتقالات، والثقة التي منحوه إياها، يتمتع بشخصية رائعة، ويعمل بجد، ويحمل بصمة أتلتيكو مدريد، عليه أن يظل متواضعًا،لقد أوضحتُ له تمامًا ما أريده منه، وهو يستجيب."

واستطرد: "لا يسعنا إلا أن نقول ما رأيناه، بدأنا بقوة، مع انتقالات سريعة على الأجنحة، وخلق فرص، وركلات ركنية لإثارة الحماس، أنا سعيد لأن اللاعبين تمكنوا من تقديم أداء رائع أمام جماهيرنا ضد منافسنا في المدينة".

وواصل: "هناك جوانب إيجابية وأخرى بحاجة إلى تحسين، نحن في خضم هذه العملية، نعرف أين تكمن أخطائنا ونصححها مباراةً تلو الأخرى، لطالما سجلنا الأهداف ونسعى جاهدين لتحقيقها، هدفه الثاني أثّر علينا، لكنه لم يُغيّر من سعينا، كان أداء كوكي رائعًا، وأنا معجب به وبجريزمان لأنهما يُقدّمان لأتلتيكو كل ما لديهما أينما كانا، سواءً لثلاث دقائق أو طوال المباراة لثلاث مباريات متتالية".

وأكمل: "علينا مواصلة التحسن والتقدم في مسعانا، انضم إلينا العديد من اللاعبين الجدد، 15 لاعبًا خلال موسمين، وليس من السهل دمجهم وتعريفهم بتجربة اللعب مع أتلتيكو مدريد، بعضهم يستوعب الأمر بسرعة أكبر، والبعض الآخر أبطأ، هذا ما نعمل عليه، أنا سعيد من أجل باينا، ففي خمس دقائق فقط، يمكنه أن يُقدم أداءً رائعًا، يحتاج فقط إلى التحسن بدنيًا."

وأشار إلى: "جوليان لاعب استثنائي، لا أعرف كيف يسدد بهذه الطريقة، ينطلق على طول الملعب ثم يدخل. ذكّرني ببانتيتش، لكن ما أُقدّره أكثر هو تواضعه، وطريقة ركضه، رغم أنه بطل العالم، علينا الاعتناء به لأنه سيبقى هنا لسنوات طويلة، وسيُصبح إرثًا لأتلتيكو."

وأتم: "سألت اللاعبين إن كان هناك أي خلل مهم في حياتهم، قالوا لا، فقلت لهم، العبوا واستمتعوا، فهذه فرصة فريدة، ولن تتكرر هذه المباريات، لحسن الحظ، سارت الأمور على ما يرام".

مباراة اتلتيكو مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد سيميوني ديربي مدريد

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

