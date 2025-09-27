المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

5 2
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

2 1
17:00
ليفربول

ليفربول

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

4 0
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

5 1
17:00
بيرنلي

بيرنلي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

1 1
19:00
أتالانتا

أتالانتا

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
تاوباتي

تاوباتي

22 41
17:45
برشلونة

برشلونة

الدوري الفرنسي
تولوز

تولوز

2 2
20:00
نانت

نانت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

1 0
22:05
اوكسير

اوكسير

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد 7 جولات.. ريال مايوركا يحقق الفوز الأول في الدوري الإسباني

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:09 م 27/09/2025
ريال مايوركا ضد ألافيس

ريال مايوركا ضد ألافيس

حقق ريال مايوركا الفوز الأول في الدوري الإسباني هذا الموسم "2025-2026" وذلك على حساب ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 1-0.

وأقيمت مباراة ريال مايوركا ضد ديبورتيفو ألافيس ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

طالع نتائج مباريات الجولة السابعة من هنا

وسجل مايوركا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 37 عن طريق تاكوما أسانو.

ورفع ريال مايوركا رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني، وذلك بعد تحقيقه الفوز الأول له بالمسابقة بعد مضي 7 جولات على انطلاق الموسم الجديد.

وكان مايوركا تعرض لـ4 هزائم وتعادلين قبل أن ينتصر على ديبورتيفو ألافيس.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند ثماني نقاط في المركز العاشر.

للتعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هنا

 

 

ريال مايوركا ديبورتيفو ألافيس ترتيب الدوري الإسباني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
اليابان - شباب

اليابان - شباب

- -
مصر - شباب

مصر - شباب

1

تشكيل منتخب مصر: حارس المرمى: أحمد وهب. خط الدفاع: سيف سفاجا - أحمد عابدين - عبد الله بوستنجي - مهاب سامي. خط الوسط: تيبو جابريال - سليم طلب - أحمد كباكا. خط الهجوم: محمد عبد الله - حامد عبد الله - أحمد نايل.

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg