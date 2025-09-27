حقق ريال مايوركا الفوز الأول في الدوري الإسباني هذا الموسم "2025-2026" وذلك على حساب ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 1-0.

وأقيمت مباراة ريال مايوركا ضد ديبورتيفو ألافيس ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل مايوركا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 37 عن طريق تاكوما أسانو.

ورفع ريال مايوركا رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني، وذلك بعد تحقيقه الفوز الأول له بالمسابقة بعد مضي 7 جولات على انطلاق الموسم الجديد.

وكان مايوركا تعرض لـ4 هزائم وتعادلين قبل أن ينتصر على ديبورتيفو ألافيس.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند ثماني نقاط في المركز العاشر.

