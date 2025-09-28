تلقى نادي ريال مدريد الإسباني، ضربة موجعة بعد إصابة داني كارفاخال الظهير الأيمن للفريق الملكي.

وكان كارفاخال تعرض للإصابة خلال مباراة ديربي مدريد أمام أتلتيكو مدريد، ليغادر مصاباً في الشوط الثاني ويدخل إدواردو كامافينجا بدلاً منه.

وتعرض ريال مدريد لهزيمة قاسية أمام جاره أتلتيكو مدريد (5-2)، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

ولم يكشف النادي الملكي عن مدة غياب كارفاخال الذي يعاني من إصابة في عضلة باطن القدم اليمنى، إلا أن تقارير صحفية إسبانية أكدت غياب كارفاخال عن ريال مدريد لمدة 4 أسابيع تقريباً.

الكلاسيكو محل شك

سيغيب كارفاخال عن 4 مباريات مع ريال مدريد خلال فترة إصابته وقد تمتد إلى 5 مباريات، حيث لا يزال موقفه من مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة محل شك.

ويلتقي ريال مدريد مع برشلونة على ملعب "سانتياجو برنابيو" يوم 26 أكتوبر المقبل في الدوري الإسباني.

كما سيغيب عن قائمة منتخب إسبانيا خلال فترة التوقف الدولي المقبل، والذي سيلعب مباراتين ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

المباريات التي سيغيب عنها كارفاخال مع ريال مدريد

- كايرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا - 30 سبتمبر.

- فياريال في الدوري الإسباني - 4 أكتوبر.

- فترة التوقف الدولي مع إسبانيا (جورجيا وبلغاريا في تصفيات كأس العالم) - من 5 إلى 15 أكتوبر.

- خيتافي في الدوري الإسباني - 19 أكتوبر.

- يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا - 22 أكتوبر.

- برشلونة في الدوري الإسباني - 26 أكتوبر (محل شك).

جدير بالذكر أن ريال مدريد سيكون بدون ظهير أيمن خلال تلك المباريات نظراً لإصابة ترينت ألكسندر أرنولد أيضاً.