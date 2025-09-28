المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

34 19
17:45
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

0 0
18:30
أرسنال

أرسنال

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
نابولي

نابولي

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

- -
20:00
إنبي

إنبي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

36 26
15:30
الشارقة

الشارقة

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

0 1
18:15
ليون

ليون

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

0 1
17:00
فاركو

فاركو

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

1 1
16:00
نادي باريس

نادي باريس

موقعة الارتقاء للصدارة.. تشكيل برشلونة ضد ريال سوسيداد في الليجا

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

06:38 م 28/09/2025
برشلونة

فريق برشلونة

أعلن الألماني هانسي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الأساسي لمواجهة فريق ريال سوسيداد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد، تنطلق في تمام الساعة 7:30 مساء اليوم الأحد، على ملعب مونتجويك الأولمبي، في ختام الجولة السابعة من المسابقة.

برشلونة يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا، برصيد 16 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر، لذا الانتصار سيجعله سيرتقي إلى صدارة الدوري الإسباني.

بينما يتواجد ريال سوسيداد في المركز الـ17 بجدول ترتيب الليجا، بعدما حصل على 5 نقاط فقط حتى الآن.

تشكيل برشلونة

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي، رونالد أراوخو، كريستنسن، جيرارد مارتن.

خط الوسط: بيدري، درو فرنانديز، فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، روبرت ليفاندوفسكي، روني.

بينما يتواجد على دكة البدلاء: إيدير ألير، كوبارسي، فيرمين توريس، لامين يامال، مارك كاسادو، داني أولمو، بيرنال، إريك جارسيا، جوفري، فرنانديز، كوشين.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة ريال سوسيداد الدوري الإسباني مباراة برشلونة وريال سوسيداد

أخبار تهمك

