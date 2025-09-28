أعلن الألماني هانسي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الأساسي لمواجهة فريق ريال سوسيداد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد، تنطلق في تمام الساعة 7:30 مساء اليوم الأحد، على ملعب مونتجويك الأولمبي، في ختام الجولة السابعة من المسابقة.

برشلونة يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا، برصيد 16 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر، لذا الانتصار سيجعله سيرتقي إلى صدارة الدوري الإسباني.

بينما يتواجد ريال سوسيداد في المركز الـ17 بجدول ترتيب الليجا، بعدما حصل على 5 نقاط فقط حتى الآن.

تشكيل برشلونة

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي، رونالد أراوخو، كريستنسن، جيرارد مارتن.

خط الوسط: بيدري، درو فرنانديز، فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، روبرت ليفاندوفسكي، روني.

بينما يتواجد على دكة البدلاء: إيدير ألير، كوبارسي، فيرمين توريس، لامين يامال، مارك كاسادو، داني أولمو، بيرنال، إريك جارسيا، جوفري، فرنانديز، كوشين.