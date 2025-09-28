المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

12 9
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

1 1
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

1 1
19:30
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

47 25
17:45
الزمالك

الزمالك

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
نابولي

نابولي

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

0 0
20:00
إنبي

إنبي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

36 26
15:30
الشارقة

الشارقة

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

0 1
18:15
ليون

ليون

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

1 1
17:00
فاركو

فاركو

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

1 1
16:00
نادي باريس

نادي باريس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

إلتشي ينتصر ويقتحم المربع الذهبي.. وفوز متأخر لإشبيلية في الليجا

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

07:33 م 28/09/2025
إلتشي

احتفال لاعبي إلتشي

تمكن فريق إلتشي من حصد ثلاثة نقاط ثمينة من منافسه سيلتا فيجو، يحجز بهم مقعده في المربع الذهبي من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

انتصار إلتشي

إلتشي حسم مباراته ضد سيلتا فيجو بنتيجة (2-1)، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 5 نقاط، ليتواجد بالمركز الـ16.

إلتشي تقدم عن طريق أندريه سيلفا بالدقيقة 18، ثم تعادل سيلتا فيجو بتوقيع بورخا إيجليسياس بعدها بـ4 دقائق فقط.

لكن جون دونالد سجل هدف فوز إلتشي في الدقيقة 68، ليقفز به إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الليجا.

فوز متأخر

وفي مباراة أخرى أقيمت اليوم ضمن مواجهات الجولة السابعة من الليجا، فاز إشبيلية على مضيفه رايو فاييكانو (0-1)، بهدف متأخر في الدقيقة 87.

أكور أدامز سجل هدف فوز إشبيلية في الدقيقة 87، فيما تلقى سيرجيو كاميليو لاعب فاييكانو بطاقة حمراء في الدقيقة 90+8.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 10 نقاط ليحتل المركز الثامن، فيما تجمد رصيد رايو فايكانو عند 5 نقاط بالمركز 15 في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

سيلتا فيجو الدوري الإسباني إشبيلية إلتشي مباراة إلتشي وسيلتا فيجو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
فيزبريم

فيزبريم

12 9
الأهلي

الأهلي

22

محسن رمضان يسدد من خارج الـ9 متر ويتصدى لها كوارليس حارس فيزبريم

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
برشلونة

برشلونة

1 1
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

49

برشلونة يتعادل امام ريال سوسيداد بهدف لكل منهما في الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg