تمكن فريق إلتشي من حصد ثلاثة نقاط ثمينة من منافسه سيلتا فيجو، يحجز بهم مقعده في المربع الذهبي من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

انتصار إلتشي

إلتشي حسم مباراته ضد سيلتا فيجو بنتيجة (2-1)، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 5 نقاط، ليتواجد بالمركز الـ16.

إلتشي تقدم عن طريق أندريه سيلفا بالدقيقة 18، ثم تعادل سيلتا فيجو بتوقيع بورخا إيجليسياس بعدها بـ4 دقائق فقط.

لكن جون دونالد سجل هدف فوز إلتشي في الدقيقة 68، ليقفز به إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الليجا.

فوز متأخر

وفي مباراة أخرى أقيمت اليوم ضمن مواجهات الجولة السابعة من الليجا، فاز إشبيلية على مضيفه رايو فاييكانو (0-1)، بهدف متأخر في الدقيقة 87.

أكور أدامز سجل هدف فوز إشبيلية في الدقيقة 87، فيما تلقى سيرجيو كاميليو لاعب فاييكانو بطاقة حمراء في الدقيقة 90+8.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 10 نقاط ليحتل المركز الثامن، فيما تجمد رصيد رايو فايكانو عند 5 نقاط بالمركز 15 في جدول ترتيب الدوري الإسباني.