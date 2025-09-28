سجل جول كوندي، هدف التعادل لصالح برشلونة في مواجهة منافسة نظيره فريق ريال سوسيداد، بالمباراة المقامة الآن ضمن بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد، انطلقت في تمام الساعة 7:30 مساء اليوم الأحد، في ختام مواجهات الجولة السابعة من الليجا.

تعادل برشلونة

برشلونة تأخر في النتيجة بعدما تلقى هدفًا مفاجئًا في الدقيقة 31، تقدم به ريال سوسيداد عن طريق ألفارو أودريوزولا.

لكن جول كوندي استطاع إعادة التوازن، بعدما أحرز هدف التعادل لصالح برشلونة من ضربة رأسية في الدقيقة 43، لتصبح النتيجة 1-1.

التعادل أعاد آمال برشلونة في الاقتراب من تحقيق الفوز والارتقاء إلى صدارة الليجا، بينما التعادل أو الهزيمة، سيجعله يستمر في الوصافة خلف ريال مدريد.

وسجل جول كوندي هدفه الأول مع برشلونة خلال الموسم الحالي، والثامن له منذ الانضمام لصفوف الفريق الكتالوني في كل البطولات.