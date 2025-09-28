اقتنص فريق برشلونة انتصارًا ثمينًا على حساب نظيره فريق ريال سوسيداد، يؤمن له الارتقاء إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، متخطيًا ريال مدريد.

برشلونة حول تأخره أمام ريال سوسيداد إلى فوز بنتيجة (2-1)، بالمباراة التي أقيمت على ملعب مونتجويك الأولمبي، مساء اليوم الأحد، في ختام منافسات الجولة السابعة.

برشلونة إلى القمة

رغم أن برشلونة بدأ المباراة فارضًا سيطرته على مجريات اللعب، لكنه تلقى هدفًا مباغتًا في الدقيقة 31، وقع عليه ألفارو أودريوزولا.

لكن جول كوندي رفض أن ينتهي الشوط الأول بتأخر برشلونة، ليوقع على هدف التعادل من ضرية رأسية، في الدقيقة 43، لتصبح النتيجة (1-1).

وخلال الشوط الثاني، أجرى الألماني هانسي فليك عدة تغييرات، وأشرك لامين يامال في الدقيقة 57، الذي لم ينتظر سوى دقيقة، ليرسل عرضية حولها روبرت ليفاندوفسكي إلى هدف ثانٍ، كان كافيًا لتأمين صدارة الليجا.

بعد لحظات من دخوله أرض الملعب، لامين جمال يقدّم تمريرة ساحرة لليفاندوفسكي الذي سجّل هدف التقدّم لبرشلونة 🤩⚽#الدوري_الإسباني | #برشلونة | #ريال_سوسييداد pic.twitter.com/MNCaglCKOf — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 28, 2025

هذا الانتصار على حساب سوسيداد، جعل رصيد برشلونة يصل إلى 19 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الليجا، ليتخطى ريال مدريد الذي تجمد رصيده عند 18 نقطة.

بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 5 نقاط، ليستمر في المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري الإسباني.