بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

31 22
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

1 2
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 1
19:30
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

47 25
17:45
الزمالك

الزمالك

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

2 1
21:45
نابولي

نابولي

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

0 0
20:00
إنبي

إنبي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

36 26
15:30
الشارقة

الشارقة

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

0 1
18:15
ليون

ليون

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

1 1
17:00
فاركو

فاركو

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

1 1
16:00
نادي باريس

نادي باريس

برشلونة يحقق رقمًا غائبًا منذ 81 عامًا

محمد همام

كتب - محمد همام

10:06 م 28/09/2025
برشلونة

فريق برشلونة - صورة أرشيفية

حقق فريق برشلونة رقمًا مميزًا بعد فوزه على ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف، في لقاء أقيم ضمن الأسبوع السابع من منافسات الدوري الإسباني.

جاء هدف الفريق "الكتالوني" الأول عن طريق روبرت ليفاندوفسكي، ثم أضاف جول كوندي هدف الفوز.

وواصل الفريق الكتالوني رقمه المميز بالتسجيل في 44 مباراة متتالية، ليعادل الرقم المسجل بين عامي 1942 و1944 بالتسجيل في 44 مباراة.

وبإمكان الفريق الكتالوني تحطيم الرقم القياسي حال التسجيل في مرمى باريس سان جيرمان مساء الأربعاء المقبل، في إطار الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل فريق برشلونة صدارة الترتيب برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة عن ريال مدريد الذي تراجع إلى المركز الثاني.

وكان الفريق "الملكي" قد خسر للمرة الأولى في الدوري هذا الموسم على يد غريمه أتلتيكو مدريد بنتيجة 5-2 في مباراة المرحلة السابعة.

برشلونة ريال سوسيداد الدوري الإسباني

الكسندر اساك
ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
تشيلسي

40,000,000

