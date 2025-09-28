برشلونة يحقق رقمًا غائبًا منذ 81 عامًا

حقق فريق برشلونة رقمًا مميزًا بعد فوزه على ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف، في لقاء أقيم ضمن الأسبوع السابع من منافسات الدوري الإسباني.

جاء هدف الفريق "الكتالوني" الأول عن طريق روبرت ليفاندوفسكي، ثم أضاف جول كوندي هدف الفوز.

وواصل الفريق الكتالوني رقمه المميز بالتسجيل في 44 مباراة متتالية، ليعادل الرقم المسجل بين عامي 1942 و1944 بالتسجيل في 44 مباراة.

وبإمكان الفريق الكتالوني تحطيم الرقم القياسي حال التسجيل في مرمى باريس سان جيرمان مساء الأربعاء المقبل، في إطار الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل فريق برشلونة صدارة الترتيب برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة عن ريال مدريد الذي تراجع إلى المركز الثاني.

وكان الفريق "الملكي" قد خسر للمرة الأولى في الدوري هذا الموسم على يد غريمه أتلتيكو مدريد بنتيجة 5-2 في مباراة المرحلة السابعة.