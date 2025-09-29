أعلن نادي فالنسيا تأجيل مباراة الفريق أمام ريال أوفييدو، والتي كانت من المقرر أن تجمعهما ضمن منافسات الدوري الإسباني، اليوم الإثنين، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأبلغت رابطة الدوري الإسباني، نادي فالنسيا بتأجيل المباراة التي كانت مقررة أمام ريال أوفييدو، بناءً على حالة الإنذار الأحمر بسبب خطر الأمطار الغزيرة والفياضانات المتوقعة.

تأجيل مباراة فالنسيا وريال أوفييدو

وكشف نادي فالنسيا عن تأجيل مباراته أمام ريال أوفييدو، لتقام غدًا الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر، تحسبًا لهطول الأمطار الغزيرة والفياضانات المتوقع حدوثها.

وأوقف نادي فالنسيا النشاط في مدينته الرياضية، وعلق جميع تدريبات أكاديميته وفرق السيدات، بالإضافة إلى غلق متجره الرسمي في ملعب ميستايا.

وأكد فالنسيا أن جميع التذاكر المشتراة للمباراة أمام ريال أوفييدو، ستظل صالحة لحضور الجماهير غدًا الثلاثاء في موعد اللقاء الجديد الذي تم تحديده.

وأوصى نادي فالنسيا جميع الجماهير، بضرورة تحمل المسؤولية واتخاذ كافة درجات الحيطة، مطالبًا بضرورة اتباع تعليمات السلطات المعنية.

ويحتل نادي فالنسيا المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد ريال أوفييدو في المرتبة الـ19 بعد أن جمع 3 نقاط فقط.