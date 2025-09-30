المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أسماء ثقيلة لخلافته.. برشلونة يخطط لما بعد ليفاندوفسكي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:50 م 30/09/2025
ليفاندوفسكي

النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي

يستعد نادي برشلونة لمرحلة ما بعد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، حيث يدرس التعاقد مع مهاجم جديد من الطراز الرفيع لتعويضه، في ظل احتمالية رحيله الصيف المقبل.

ليفاندوفسكي يقترب من الرحيل عن برشلونة

ليفاندوفسكي، الذي انضم إلى الفريق الكتالوني في صيف 2022 قادمًا من بايرن ميونيخ، قدم أرقامًا مميزة بقميص برشلونة، إذ سجل 105 أهداف وصنع 20 تمريرة حاسمة خلال 154 مباراة، وأسهم في قيادة الفريق لتحقيق الثلاثية المحلية الموسم الماضي بتسجيله 42 هدفًا في 52 مباراة.

لكن مع بلوغه 37 عامًا واقتراب عقده من نهايته في يونيو 2026، يرى مسؤولو النادي أن الموسم الحالي قد يكون الأخير له في كتالونيا، خاصة مع توقع توفير نحو 38.5 مليون يورو من رحيله.

هالاند وألفاريز على رادار برشلونة

ووفقًا لصحيفة سبورت الكتالونية، وضع برشلونة اسمين بارزين على رأس قائمة المرشحين لخلافة ليفاندوفسكي، هما إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وجوليان ألفاريز نجم أتلتيكو مدريد.

اللاعبان ارتبطا بالانتقال إلى برشلونة في أكثر من مناسبة خلال الأشهر الأخيرة، وسط متابعة إعلامية متواصلة لاحتمالية انضمام أحدهما لتعزيز خط الهجوم الكتالوني في المستقبل القريب.

للاطلاع على جدول ترتيب الدور يالإسباني اضغط هنا

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني إيرلينج هالاند الانتقالات الصيفية روبرت ليفاندوفسكي جوليان ألفاريز بايرن ميونيخ

