أسماء ثقيلة لخلافته.. برشلونة يخطط لما بعد ليفاندوفسكي

يستعد نادي برشلونة لمرحلة ما بعد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، حيث يدرس التعاقد مع مهاجم جديد من الطراز الرفيع لتعويضه، في ظل احتمالية رحيله الصيف المقبل.

ليفاندوفسكي يقترب من الرحيل عن برشلونة

ليفاندوفسكي، الذي انضم إلى الفريق الكتالوني في صيف 2022 قادمًا من بايرن ميونيخ، قدم أرقامًا مميزة بقميص برشلونة، إذ سجل 105 أهداف وصنع 20 تمريرة حاسمة خلال 154 مباراة، وأسهم في قيادة الفريق لتحقيق الثلاثية المحلية الموسم الماضي بتسجيله 42 هدفًا في 52 مباراة.

لكن مع بلوغه 37 عامًا واقتراب عقده من نهايته في يونيو 2026، يرى مسؤولو النادي أن الموسم الحالي قد يكون الأخير له في كتالونيا، خاصة مع توقع توفير نحو 38.5 مليون يورو من رحيله.

هالاند وألفاريز على رادار برشلونة

ووفقًا لصحيفة سبورت الكتالونية، وضع برشلونة اسمين بارزين على رأس قائمة المرشحين لخلافة ليفاندوفسكي، هما إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وجوليان ألفاريز نجم أتلتيكو مدريد.

اللاعبان ارتبطا بالانتقال إلى برشلونة في أكثر من مناسبة خلال الأشهر الأخيرة، وسط متابعة إعلامية متواصلة لاحتمالية انضمام أحدهما لتعزيز خط الهجوم الكتالوني في المستقبل القريب.

