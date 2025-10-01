باريس يستهدف ورقة فليك الرابحة

يستهدف نادي باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا، التعاقد مع إريك جارسيا لاعب فريق برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

صاحب الـ24 عامًا ينتهي عقده مع برشلونة في صيف 2026، حيث يحق له التوقيع مع أي نادٍ في الفترة الشتوية والانتقال مجانًا بعد نهاية الموسم.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن جارسيا ينتظر تقديم إدارة برشلونة عرضًا من أجل حسم موقفه من التجديد، خاصة مع وجود ترقب من باريس سان جيرمان.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن نادي باريس سان جيرمان على استعداد لتقديم عرض رسمي في يناير المقبل لضم اللاعب بصورة رسمية.

وواصلت الصحيفة أن نادي برشلونة عليه الحذر من دخول باريس سان جيرمان في هذه الصفقة.

وشارك جارسيا مع برشلونة في الموسم الحالي بواقع 8 مباريات في كافة المسابقات، سواء مباراة في دوري أبطال أوروبا أو سبع مباريات في الدوري الإسباني، حيث تمكن من تسجيل هدف.

وكان جارسيا قد انتقل إلى برشلونة عام 2021 في صفقة انتقال حر بعد قدومه من مانشستر سيتي، قبل أن يخرج على سبيل الإعارة في 2023 إلى صفوف جيرونا.

جدير بالذكر أن برشلونة سيواجه نظيره باريس سان جيرمان مساء اليوم الأربعاء في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.