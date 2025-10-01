نفى النجم الأورجوياني فيدي فالفيردي لاعب نادي ريال مدريد، رفض اللعب للنادي الملكي، بعد الأنباء التي تداولت مؤخراً عن هذا الأمر.

وكانت تقارير صحفية عالمية، أشارت إلى أن فالفيردي رفض اللعب في مراكز معينة ولديه خلافات مع تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد.

ولم يشارك فالفيردي مع ريال مدريد في مباراة كايرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء، وظل جالساً على مقاعد البدلاء.

بيان فالفيردي

وكتب فالفيردي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "لقد قرأتُ عدة مقالات تسيء إلى شخصي، أعلم أنني قدّمت مباريات سيئة وأنا واعٍ لذلك، لا أختبئ وأواجه الأمر".

وأضاف: "في الحقيقة أنا حزين، يمكن أن يقولوا عني الكثير من الأشياء، لكن تحت أي ظرف من الظروف لا يمكن أن يقولوا إنني أرفض اللعب، لقد قدّمت كل ما لديّ وأكثر من أجل هذا النادي، لعبتُ وأنا مكسور العظم، مصاب، ولم أشتكِ أبدًا أو أطلب راحة".

وواصل: "علاقتي بالمدرب جيدة وهذا ما يمنحني الثقة لأقول له ما هي المركز الذي يعجبني أكثر في الملعب، لكن دائمًا أخبرته أنني متاح لأؤدي في أي مكان، في أي رحلة، وفي كل المباريات".

وأتم فالفيردي: "لقد وضعت روحي في خدمة هذا النادي وسأواصل القيام بذلك، حتى وإن لم يكن ذلك كافيًا أحيانًا، أو لم ألعب كما أتمنى، أقسم بكرامتي أنني لن أستسلم أبدًا، وسأقاتل حتى النهاية أينما كان موقعي في الملعب".