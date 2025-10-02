المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
برشلونة يقترب من الاتفاق مع دي يونج على تجديد عقده

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:52 م 02/10/2025
فرينكي دي يونج لاعب خط وسط برشلونة

دي يونج

أكدت تقارير إعلامية اقتراب نادي برشلونة الإسباني من تجديد عقد لاعبه الهولندي فرينكي دي يونج.

عقد دي يونج صاحب الـ28 عاما ينتهي في صيف 2026، أي بنهاية الموسم الحالي، وتم الكشف في وقت سابق عن بدء المفاوضات بين الطرفين بخصوص تمديده.

وبحسب ما أكده الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، فإن برشلونة يقترب من التوصل إلى اتفاق مع فرينكي دي يونج بشأن عقد جديد يمتد حتى يونيو 2029.

وأكد رومانو أنه تم التوصل إلى اتفاق شفهي، مع العمل حاليا على إنهاء التفاصيل الرسمية قبل توقيعه بشكل نهائي بحضور ممثلي الطرفين.

يذكر أن دي يونج انضم إلى البارسا في صيف 2019 قادما من أياكس أمستردام الهولندي مقابل 86 مليون يورو.

وشارك اللاعب الهولندي في 266 مباراة بقميص برشلونة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 19 هدفا وصنع 24.

