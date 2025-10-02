المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

11 4
17:15
الأهلي

الأهلي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

- -
20:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

- -
19:45
نيس

نيس

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

كأس العالم تحت 20 عاما
البرازيل - شباب

البرازيل - شباب

1 2
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الأوروبي
روما

روما

- -
19:45
ليل

ليل

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

- -
19:45
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

كارفاخال يسابق الزمن للحاق بكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:47 م 02/10/2025
داني كارفاخال

داني كارفاخال

كشفت تقارير إعلامية عن مستجدات تتعلق بجاهزية داني كارفاخال، ظهير أيمن ريال مدريد، بعد إصابته مؤخرا.

وأعلن ريال مدريد قبل أيام عن إصابة قائده كارفاخال في ربلة الساق، وأكدت عدة تقارير أن غيابه سيمتد لـ4 أسابيع.

لكن وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن كارفاخال يتطلع للحاق بالكلاسيكو أمام الغريم برشلونة في نهاية أكتوبر الحالي، بعد ظهور توقعات أكثر تفاؤلا بشأن موعد عودته.

وكان الموعد السابق لعودة كارفاخال المحتملة يثير الشكوك حول قدرته على المشاركة في الكلاسيكو، غير أن فرصه باتت أكثر في الوقت الحالي، حيث أن مدة غيابه قد تتقلص إلى 3 أسابيع.

ويعد هذا نبأ سارا للمدرب تشابي ألونسو، الذي يفقد أيضا اللاعب الآخر في مركز الظهير الأيمن، وهو ترينت ألكسندر أرنولد، بسبب إصابة ستبعده لعدة أسابيع.

جدير بالذكر أن الريال يستضيف برشلونة يوم 26 أكتوبر الحالي، في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وشارك كارفاخال (33 عاما) في 7 مباريات مع ريال مدريد هذا الموسم، لم يقدم خلالها أي إسهامات تهديفية.

ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وماجديبورج في برونزية بطولة العالم لكرة اليد؟

التعليقات

مباشر
ماجديبورج

ماجديبورج

11 4
الأهلي

الأهلي

16

تيرن أوفر جديد على الاهلي، ثم هجمة سريعة لماجديبورج وتوغل من الجناح الأيسر والهدف الـ12

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
