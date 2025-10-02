كارفاخال يسابق الزمن للحاق بكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

كشفت تقارير إعلامية عن مستجدات تتعلق بجاهزية داني كارفاخال، ظهير أيمن ريال مدريد، بعد إصابته مؤخرا.

وأعلن ريال مدريد قبل أيام عن إصابة قائده كارفاخال في ربلة الساق، وأكدت عدة تقارير أن غيابه سيمتد لـ4 أسابيع.

لكن وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن كارفاخال يتطلع للحاق بالكلاسيكو أمام الغريم برشلونة في نهاية أكتوبر الحالي، بعد ظهور توقعات أكثر تفاؤلا بشأن موعد عودته.

وكان الموعد السابق لعودة كارفاخال المحتملة يثير الشكوك حول قدرته على المشاركة في الكلاسيكو، غير أن فرصه باتت أكثر في الوقت الحالي، حيث أن مدة غيابه قد تتقلص إلى 3 أسابيع.

ويعد هذا نبأ سارا للمدرب تشابي ألونسو، الذي يفقد أيضا اللاعب الآخر في مركز الظهير الأيمن، وهو ترينت ألكسندر أرنولد، بسبب إصابة ستبعده لعدة أسابيع.

جدير بالذكر أن الريال يستضيف برشلونة يوم 26 أكتوبر الحالي، في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وشارك كارفاخال (33 عاما) في 7 مباريات مع ريال مدريد هذا الموسم، لم يقدم خلالها أي إسهامات تهديفية.