كلام فى الكورة
بينيا: رحلت عن برشلونة لخوض تحدٍ جديد

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:19 م 02/10/2025
إيناكي بينيا

بينيا

كشف إيناكي بينا، حارس مرمى إلتشي عن سبب رحيله عن برشلونة في بداية الموسم الجاري.

ورحل بينيا عن صفوف برشلونة مطلع الموسم الجاري، صوب إلتشي على سبيل الإعارة.

وقال بينيا في مقابلة مع صحيفة "آس" الإسبانية: "لعبت 25 أو 26 مباراة مع برشلونة الموسم الماضي، لكن الشعور بالمرارة يلازمني بعد غيابي عن اللعب في الأشهر القليلة الماضية".

وعن رحيله: "أدركت أنني سأعود إلى دياري، أنا من أليكانتي وأهل بيتي من هنا وزوجتي من هنا، ثم هناك فلسفة المدرب، لقد عملت معه وأفضل الظروف متاحة لتقديم أفضل ما لدي أو لأكون قريبًا من أفضل أداء لي".

وأضاف: "كان بإمكاني خوض بضع مباريات أخرى، لكنني كنت قد قررت بالفعل الرحيل''.

وواصل: "طلب مني برشلونة الانتظار حتى يتم تسجيل حراس المرمى، ومن الواضح أنني كنت سأسهل الأمر، لأن لدي عقدًا".

وأتم: "كنت بحاجة إلى تغيير وحافز جديد، كنت بحاجة إلى خوض أكبر عدد ممكن من المباريات والحفاظ على مستوى ثابت وهو ما كنت أفتقر إليه في السنوات القليلة الماضية لتحقيق هذه القفزة النوعية".

 

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة بينيا

