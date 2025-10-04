ألونسو: لم يعترض أي لاعب على المشاركة في مركز معين

أكد تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد، أنه لا يوجد لاعب اعترض على اللعب في مكان معين.

ويلعب ريال مدريد أمام فياريال، غدًا السبت على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوري الإسباني.

وقال ألونسو خلال المؤتمر الصحفي: "نعود للعب على أرضنا ضد فياريال، وهو فريق يتمتع بلياقة بدنية عالية، وعلينا أن نلعب بمستوى عالٍ جماعيًا وفرديًا، فهذه مباريات مهمة".

وأضاف: "لا نمانع انضمام أي لاعب لمنتخب بلاده، وعادةً ما يُطلعنا اللاعبون على المعلومات، ونحاول التعاون دائمًا".

وتابع: "فالفيردي مستعد لمباراة الغد، كغيره، نعلم مدى أهمية المباراة وأهميتها للفريق، لم يسبق لأي لاعب أن أخبرني أنه لا يريد اللعب في مركز معين، لا هو ولا رودريجو، هذا لم يحدث، الجميع مستعد تمامًا، ثم أقرر بناءً على ما هو الأفضل للفريق هذا ما أريد توضيحه".

وشدد: "نحن محظوظون بقضاء وقت طويل معًا، والتحدث كثيرًا، وتصحيح الأمور، الفريق هو الأهم، وسيكون كل فرد مهمًا وسيحظى بوقته، هذا ليس وضعًا جديدًا، وعلينا التعايش معه ونعلم أنه سيتكرر، نحن هادئون".

وأكمل: "نشعر بتقارب كبير عند الاستعداد للمباريات، وعند الاحتفال، وعند الخسارة، لطالما لاحظتُ ثقة اللاعبين بي، فهم على دراية بما ينتظرنا."

واستمر: "ليس بالضرورة أن تكون طموحاتك عالية جدًا أو منخفضة جدًا، كلما كنا أكثر توازنًا، تعاملنا بشكل أفضل مع كل شيء وكان أداؤنا أكثر فعالية، هذا ما حدث ويحدث وسيحدث في أي نادٍ. لم ننساه، لكننا لم ننشغل به".

"بيلينجهام لن يذهب إلى منتخب إنجلترا، ليس راحة، إنها مسألة وقت فقط قبل أن يعود إلى الفريق، وسيعود في المباراة القادمة، جود أفضل حالاً من إصابته، وهو متحمس للمساهمة والعطاء، إنها مسألة وقت فقط قبل أن يعود إلى أفضل حالاته".