مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

0 0
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
المصري

المصري

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
20:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا

هيلاس فيرونا

- -
21:45
ساسولو

ساسولو

الدوري الإنجليزي
بورنموث

بورنموث

- -
22:00
فولهام

فولهام

الدوري الإسباني
أوساسونا

أوساسونا

- -
22:00
خيتافي

خيتافي

يامال يزيد أوجاع برشلونة قبل لقاء إشبيلية

محمد همام

كتب - محمد همام

05:46 م 03/10/2025
لامين يامال

لامين يامال

أعلن نادي برشلونة، اليوم الجمعة، إصابة الدولي الإسباني لامين يامال بعد مشاركته في مواجهة باريس سان جيرمان، ضمن الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان يامال قد شارك في خسارة برشلونة أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 2-1، ليُستبعد رسميًا من مواجهة إشبيلية، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوري الإسباني.

وأفاد الحساب الرسمي لنادي برشلونة عبر منصة "إكس": "عاد الانزعاج في منطقة العانة الذي كان يعاني منه اللاعب لامين يامال بعد مباراة باريس سان جيرمان".

وأضاف: "سيغيب عن مباراة إشبيلية، ومن المتوقع أن يتعافى خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".

وشارك صاحب الـ18 عامًا في خمس مباريات هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين، وصنع أربعة أخرى.

ومن المقرر أن يواجه برشلونة نظيره إشبيلية يوم الأحد المقبل، في إطار الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد، الذي فقد الصدارة في الجولة الماضية بعد خسارته أمام جاره أتلتيكو مدريد بنتيجة 5-2.

برشلونة باريس سان جيرمان الدوري الإسباني إشبيلية لامين يامال

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما توقعك لنتيجة مباراة تشيلسي وليفربول في بريميرليج؟

