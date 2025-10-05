يامال يزيد أوجاع برشلونة قبل لقاء إشبيلية

أعلن نادي برشلونة، اليوم الجمعة، إصابة الدولي الإسباني لامين يامال بعد مشاركته في مواجهة باريس سان جيرمان، ضمن الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان يامال قد شارك في خسارة برشلونة أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 2-1، ليُستبعد رسميًا من مواجهة إشبيلية، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوري الإسباني.

وأفاد الحساب الرسمي لنادي برشلونة عبر منصة "إكس": "عاد الانزعاج في منطقة العانة الذي كان يعاني منه اللاعب لامين يامال بعد مباراة باريس سان جيرمان".

وأضاف: "سيغيب عن مباراة إشبيلية، ومن المتوقع أن يتعافى خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".

وشارك صاحب الـ18 عامًا في خمس مباريات هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين، وصنع أربعة أخرى.

ومن المقرر أن يواجه برشلونة نظيره إشبيلية يوم الأحد المقبل، في إطار الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد، الذي فقد الصدارة في الجولة الماضية بعد خسارته أمام جاره أتلتيكو مدريد بنتيجة 5-2.