كشفت تقارير أن نادي برشلونة الإسباني، يخطط لضم ماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد بسعر أقل من المبلغ المذكور في العقد المبرم بينهما في البند المتعلق بخيار الشراء.

وضم نادي برشلونة ماركوس راشفورد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من مانشستر يونايتد لمدة موسم على سبيل الإعارة، في ظل حاجة الفريق الكاتالني لخدماته.

خطة برشلونة

ذكرت صحيفة "سبورت" أن برشلونة يرى أن بإمكانه الحصول على خدمات راشفورد من مانشستر يونايتد مع خفض قيمة الشراء، أو تمديد الإعارة لمدة عام آخر، وهو ما سيلقى ترحيب النادي الكاتالوني واللاعب الإنجليزي حال تم تطبيق أحد الخيارين.

ويشعر راشفورد بالراحة في صفوف برشلونة، إذ كانت رغبة اللاعب من البداية الانضمام إلى الفريق، وظهر ذلك عمليًا عندما وافق على على خفض راتبه بنسبة 25%.

ارتياح راشفورد في برشلونة سيعطي الأخير الأفضلية، في التفاوض مع مانشستر يونايتد في ملف الإبقاء على اللاعب خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع رغبة النادي الإنجليزي في إنهاء العلاقة مع الجناح بسبب توتر العلاقة بينهما.

خيارات برشلونة

يتجاوز خيار الشراء من مانشستر يونايتد المذكور في عقد راشفورد مع برشلونة، مبلغ 30 مليون يورو، وهو سعر مناسب بالنظر لمستوى اللاعب وما يقدمه، لكن النادي الكاتالوني يرى أنه قابل للتفاوض.

ويفضل برشلونة عدم فتح باب التفاوض مع مانشستر يونايتد قبل نهاية الموسم، لكنه سيبدأ في الحديث مع راشفورد في وقت قريب، ويعلم اللاعب أنه سيضطر لتقديم تنازل مالي آخر من أجل الاستمرار مع النادي الكاتالوني.