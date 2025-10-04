المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

2 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فياريال

فياريال

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

- -
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
20:00
نانت

نانت

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
16:30
لايبزيج

لايبزيج

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

مستقبل غامض.. كيف يفكر برشلونة في ملف راشفورد ما بعد نهاية إعارته؟

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

01:39 م 04/10/2025
ماركوس راشفورد لاعب برشلونة

راشفورد

كشفت تقارير أن نادي برشلونة الإسباني، يخطط لضم ماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد بسعر أقل من المبلغ المذكور في العقد المبرم بينهما في البند المتعلق بخيار الشراء.

وضم نادي برشلونة ماركوس راشفورد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من مانشستر يونايتد لمدة موسم على سبيل الإعارة، في ظل حاجة الفريق الكاتالني لخدماته.

خطة برشلونة

ذكرت صحيفة "سبورت" أن برشلونة يرى أن بإمكانه الحصول على خدمات راشفورد من مانشستر يونايتد مع خفض قيمة الشراء، أو تمديد الإعارة لمدة عام آخر، وهو ما سيلقى ترحيب النادي الكاتالوني واللاعب الإنجليزي حال تم تطبيق أحد الخيارين.

ويشعر راشفورد بالراحة في صفوف برشلونة، إذ كانت رغبة اللاعب من البداية الانضمام إلى الفريق، وظهر ذلك عمليًا عندما وافق على على خفض راتبه بنسبة 25%.

ارتياح راشفورد في برشلونة سيعطي الأخير الأفضلية، في التفاوض مع مانشستر يونايتد في ملف الإبقاء على اللاعب خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع رغبة النادي الإنجليزي في إنهاء العلاقة مع الجناح بسبب توتر العلاقة بينهما.

خيارات برشلونة

يتجاوز خيار الشراء من مانشستر يونايتد المذكور في عقد راشفورد مع برشلونة، مبلغ 30 مليون يورو، وهو سعر مناسب بالنظر لمستوى اللاعب وما يقدمه، لكن النادي الكاتالوني يرى أنه قابل للتفاوض.

ويفضل برشلونة عدم فتح باب التفاوض مع مانشستر يونايتد قبل نهاية الموسم، لكنه سيبدأ في الحديث مع راشفورد في وقت قريب، ويعلم اللاعب أنه سيضطر لتقديم تنازل مالي آخر من أجل الاستمرار مع النادي الكاتالوني.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني راشفورد

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

