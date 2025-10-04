المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

1 1
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

2 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فياريال

فياريال

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

- -
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
20:00
نانت

نانت

كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

2 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

1 1
16:30
لايبزيج

لايبزيج

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

لابورتا يطمئن الجماهير: لاعبو برشلونة لن يستسلموا أبدًا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:49 م 04/10/2025
لابورتا وفليك

لابورتا وهانسي فليك

أعرب رئيس برشلونة خوان لابورتا عن تفاؤله بقدرة الفريق على التعافي من هزيمته الموجعة 1-2 أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، مشيدًا برد فعل اللاعبين والجهاز الفني كـ"نعمة مقنعة" في الوقت المناسب.

جاءت تصريحات لابورتا خلال لقاء خاص مع رابطة مشجعي "بينيا بلوجرانا" في مولين دي ري، بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيسها، أمام حوالي مائة عضو من الأعضاء.

لابورتا يحول هزيمة برشلونة إلى "نعمة مقنعة"

وقال لابورتا، نقلًا عن صحيفة "موندو ديبورتيفو": "نمتلك القوة لمواصلة المشوار"، معبرًا عن ثقته الكاملة في استعادة التوازن.

وأضاف أنه كان على تواصل وثيق مع المدرب هانزي فليك، واللاعبين، ومدير الكرة الرياضية ديكو، مشيدًا بـ"رد فعلهم الإيجابي" بعد الخسارة.

وتابع: "أعجبني كيف يدركون أن هناك أمورًا يجب تصحيحها، هذه الهزيمة قد تكون نعمة مقنعة، لأن الآن أفضل من لاحقًا، أراهم متحمسين للقتال من أجل دوري أبطال أوروبا، ولاعبونا لن يستسلموا أبدًا".

يترقب مشجعو برشلونة الآن اختبار هذا الوعد على أرض الملعب، حيث يواجه الفريق نادي إشبيلية عصر الأحد في إطار الدوري الإسباني، في مباراة قد تكون حاسمة لاستعادة الثقة.

ويواجه النادي تحديًا إضافيًا خارج الملعب، مع استمرار أزمة اختيار الملعب الرئيسي؛ إذ يلعب حاليًا على "يوهان كرويف" بعد تجربة "مونتجويك" الموسم الماضي.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإسباني اضغط هنا

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان خوان لابورتا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة تشيلسي وليفربول في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
الزمالك

الزمالك

1 1
غزل المحلة

غزل المحلة

71

خطأ لصالح الزمالك في وسط الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg