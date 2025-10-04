لابورتا يطمئن الجماهير: لاعبو برشلونة لن يستسلموا أبدًا

أعرب رئيس برشلونة خوان لابورتا عن تفاؤله بقدرة الفريق على التعافي من هزيمته الموجعة 1-2 أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، مشيدًا برد فعل اللاعبين والجهاز الفني كـ"نعمة مقنعة" في الوقت المناسب.

جاءت تصريحات لابورتا خلال لقاء خاص مع رابطة مشجعي "بينيا بلوجرانا" في مولين دي ري، بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيسها، أمام حوالي مائة عضو من الأعضاء.

لابورتا يحول هزيمة برشلونة إلى "نعمة مقنعة"

وقال لابورتا، نقلًا عن صحيفة "موندو ديبورتيفو": "نمتلك القوة لمواصلة المشوار"، معبرًا عن ثقته الكاملة في استعادة التوازن.

وأضاف أنه كان على تواصل وثيق مع المدرب هانزي فليك، واللاعبين، ومدير الكرة الرياضية ديكو، مشيدًا بـ"رد فعلهم الإيجابي" بعد الخسارة.

وتابع: "أعجبني كيف يدركون أن هناك أمورًا يجب تصحيحها، هذه الهزيمة قد تكون نعمة مقنعة، لأن الآن أفضل من لاحقًا، أراهم متحمسين للقتال من أجل دوري أبطال أوروبا، ولاعبونا لن يستسلموا أبدًا".

يترقب مشجعو برشلونة الآن اختبار هذا الوعد على أرض الملعب، حيث يواجه الفريق نادي إشبيلية عصر الأحد في إطار الدوري الإسباني، في مباراة قد تكون حاسمة لاستعادة الثقة.

ويواجه النادي تحديًا إضافيًا خارج الملعب، مع استمرار أزمة اختيار الملعب الرئيسي؛ إذ يلعب حاليًا على "يوهان كرويف" بعد تجربة "مونتجويك" الموسم الماضي.

