حقق ريال مدريد فوزًا مستحقًا بثلاثة أهداف مقابل هدف على حساب ضيفه فياريال، في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

ريال مدريد يعتلي الصدارة مؤقتًا

بهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 21 نقطة ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتًا، بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني، الذي يخوض مباراته أمام إشبيلية مساء الأحد.

أما فياريال، فتوقف رصيده عند 16 نقطة في المركز الثالث، ليبتعد خطوة عن سباق الصدارة بعد خسارته الثانية هذا الموسم.

ثلاثية ملكية بقيادة فينيسيوس ومبابي

جاءت المباراة قوية ومليئة بالفرص من الجانبين، لكن ريال مدريد فرض تفوقه بفضل تألق نجومه في الشوط الثاني.

افتتح فينيسيوس جونيور التسجيل في الدقيقة 47 بعد مجهود فردي رائع، راوغ خلاله الدفاع وسدد كرة قوية داخل الشباك.

وفي الدقيقة 68، حصل فينيسيوس على ركلة جزاء نفذها بنجاح ليضاعف النتيجة ويؤكد تفوق الميرنجي، قبل أن يقلص جيورجيس ميكاوتادزي الفارق لفياريال في الدقيقة 73 من هجمة مرتدة سريعة.

لكن ريال مدريد أنهى الأمور سريعًا، بعدما أضاف كيليان مبابي الهدف الثالث في الدقيقة 80 بتسديدة متقنة بعد تبادل تمريرات مميز مع براهيم دياز.

طرد وتعثر لفياريال

تلقى فياريال ضربة موجعة بطرد لاعبه سانتياجو مورينيو في الدقيقة 77 بعد تدخل قوي على فينيسيوس، لتزداد معاناة الفريق أمام المد الملكي الذي سيطر على اللقاء حتى النهاية.

