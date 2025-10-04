المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ألونسو: فينيسيوس قدم مباراة رائعة أمام فياريال.. ومبابي لا يزال المسدد الأول لركلات الجزاء

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

10:25 ص 05/10/2025
تشابي ألونسو

تشابي ألونسو

أكد تشابي ألونسو المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، أن فينيسيوس جونيور لاعب الفريق قدم مباراة رائعة أمام فياريال، مشيراً إلى أن كيليان مبابي لا يزال المسدد الأول لركلات الجزاء.

وحقق نادي ريال مدريد الفوز على فياريال بنتيجة (3-1)، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

تصريحات تشابي ألونسو

وقال ألونسو في تصريحات عقب مباراة فياريال: "لقد قدم فينيسيوس مباراة رائعة وأداءً حاسمًا، أنا سعيد جدًا به وأحب رؤيته مستمتعًا، كاد أن يسجل هاتريك، أنا سعيد من أجل الفريق، وكنا نتطلع للذهاب للتوقف الدولي بفوز مثل هذا".

وأضاف: "في الشوط الأول افتقرنا للسرعة اللازمة وافتقرنا للديناميكية اللازمة لمهاجمة فريق مارسيلينو المدرب الجيد، وعلى الرغم من كل شيء سنحت لنا بعض الفرص في الشوط الأول، بين الشوطين أخبرتهم ألا نفقد التركيز وأنهم قادرون على استغلالنا في الهجمات المرتدة، الأهداف التي سجلناها منحتنا الاستقرار".

وتابع: "عندما نعود من التوقف الدولي سيكون بيلينجهام جاهزًا، سيكون عنصرًا أساسيًا في المباريات المقبلة في أكتوبر".

وأتم مدرب ريال مدريد: "ركلات الجزاء؟ إنه قرار اللاعبين، المسدد الأول لا يزال كيليان مبابي، لكن اليوم كان القرار بين مبابي وفينيسيوس".

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد فياريال الدوري الإسباني مبابي تشابي ألونسو فينيسيوس جونيور

