كان فينيسيوس جونيور نجم فوز ريال مدريد على فياريال، حيث سجّل النجم البرازيلي هدفين أحدهما من ركلة جزاء تركها له النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وحقق ريال مدريد الفوز على فياريال بنتيجة (3-1)، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وكان للنجم البرازيلي دور حاسم في الحصول على ركلة الجزاء التي جعلت النتيجة 2-0، ثم تسبب في طرد مورينيو لاعب فياريال بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.

أفضل بداية لفينيسيوس في الليجا

كان أداء فينيسيوس أمام فياريال هو الأفضل له منذ فترة، وقد تعرّض اللاعب البرازيلي لانتقادات بسبب مستواه منذ فشله في الفوز بجائزة الكرة الذهبية العام الماضي لصالح الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

ومع ذلك، تُظهر الأرقام أن فينيسيوس يعيش أفضل بداية له في موسم بالدوري الإسباني منذ انضمامه إلى ريال مدريد.

في ثماني جولات حتى الآن في الليجا، سجل فينيسيوس خمسة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة لزملائه في الفريق الملكي.

وفي الحقيقة، يُعدّ اللاعب البرازيلي ثاني هدّافي الفريق في الدوري الإسباني، كما أنه أكثر من صنع أهدافًا متفوقًا على لاعبين مثل النجم التركي أردا جولر.

في الموسم الماضي، سجل فينيسيوس ثلاثة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة خلال أول ثماني مباريات في الدوري الإسباني.

ومن حيث الأهداف، يمتلك الآن نفس عدد الأهداف التي حققها في موسمي 2021-2022 و2022-2023 في نفس المرحلة من الليجا.