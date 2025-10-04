المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
17:15
برشلونة

برشلونة

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
16:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
16:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
17:00
زد

زد

كأس العالم تحت 20 عاما
كاليدونيا الجديدة - شباب

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

البداية الأفضل في الليجا.. فينيسيوس يعود للتوهج مع ريال مدريد

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:27 م 05/10/2025
فينيسيوس

فينيسيوس

كان فينيسيوس جونيور نجم فوز ريال مدريد على فياريال، حيث سجّل النجم البرازيلي هدفين أحدهما من ركلة جزاء تركها له النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وحقق ريال مدريد الفوز على فياريال بنتيجة (3-1)، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وكان للنجم البرازيلي دور حاسم في الحصول على ركلة الجزاء التي جعلت النتيجة 2-0، ثم تسبب في طرد مورينيو لاعب فياريال بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.

أفضل بداية لفينيسيوس في الليجا

كان أداء فينيسيوس أمام فياريال هو الأفضل له منذ فترة، وقد تعرّض اللاعب البرازيلي لانتقادات بسبب مستواه منذ فشله في الفوز بجائزة الكرة الذهبية العام الماضي لصالح الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

ومع ذلك، تُظهر الأرقام أن فينيسيوس يعيش أفضل بداية له في موسم بالدوري الإسباني منذ انضمامه إلى ريال مدريد.

في ثماني جولات حتى الآن في الليجا، سجل فينيسيوس خمسة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة لزملائه في الفريق الملكي.

وفي الحقيقة، يُعدّ اللاعب البرازيلي ثاني هدّافي الفريق في الدوري الإسباني، كما أنه أكثر من صنع أهدافًا متفوقًا على لاعبين مثل النجم التركي أردا جولر.

في الموسم الماضي، سجل فينيسيوس ثلاثة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة خلال أول ثماني مباريات في الدوري الإسباني.

ومن حيث الأهداف، يمتلك الآن نفس عدد الأهداف التي حققها في موسمي 2021-2022 و2022-2023 في نفس المرحلة من الليجا.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد فياريال الدوري الإسباني الليجا فينيسيوس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg