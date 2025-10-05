فاز ريال مدريد على فياريال بنتيجة 3-1 بفضل ثنائية فينيسيوس جونيور أحدهما من ركلة جزاء، بالإضافة إلى هدف آخر من كيليان مبابي.

وباتت ركلات الجزاء لصالح الفريق الملكي أشبه بتقليد ثابت هذا الموسم.

خاض ريال مدريد حتى الآن 10 مباريات، منها ثمانٍ في الدوري الإسباني واثنتان في دوري أبطال أوروبا.

وخلال هذه المباريات العشر، حصل فريق تشابي ألونسو على ست ركلات جزاء، بينما احتُسبت ضده ركلتان فقط، كلتاهما في الدوري الإسباني أمام ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد.

ركلات الجزاء سلاح ريال مدريد

وبدأ ريال مدريد سلسلة انتصاراته في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا بفضل ركلات الجزاء.

فقد فاز على أوساسونا بنتيجة 1-0 بفضل ركلة جزاء، ثم تفوق على مارسيليا بنتيجة 2-1 بفضل ركلتي جزاء.

ولم يُهدر ريال مدريد أيًّا من ركلات الجزاء الست التي حصل عليها هذا الموسم، حيث سجل جميع الركلات الست بنسبة تحويل بلغت 100%.

وقد تولّى كيليان مبابي تنفيذ خمسٍ منها، بينما سجّل فينيسيوس ركلة الجزاء في مباراة الفريق الأخيرة أمام فياريال.

استفاقة عن الموسم الماضي

ويعكس هذا الأمر، تصحيح الأمور داخل أروقة النادي الملكي بعد خيبة الأمل التي عاشها في الموسم الماضي، عندما حصل على 19 ركلة جزاء في الموسم بأكمله في جميع المسابقات، سجل منها 12 وتم إهدار 7 ركلات جزاء بنسبة تحويل بلغت 63.2%.

وكانت ركلات الجزاء علامة استفهام كبيرة في الموسم الماضي داخل نادي ريال مدريد، حيث كان هناك جدل كبير حول المنفذ الأول لركلات الجزاء بين كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وفي بعض الأحيان تواجد معهم جود بيلينجهام وفيدي فالفيردي.

وشهد الموسم الماضي، تسديد كيليان مبابي لـ10 ركلات جزاء، سجل منهم 7 وأهدر 3، بينما سدد فينيسيوس 6 ركلات جزاء، سجل منهم 4 وأهدر 2.

وتولى جود بيلينجهام مهمة تسديد ركلتي جزاء، سجل ركلة وأهدر مثلها، بينما سدد فيدي فالفيردي ركلة جزاء وحيدة أهدرها.

ولكن الموسم الحالي، كان تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد حازماً في مسألة منفذ ركلات الجزاء، حيث يعتمد على كيليان مبابي كمنفذ أول في الفريق.

وعلق المدرب الإسباني عن ما حدث أمام فياريال عندما ترك مبابي ركلة الجزاء لزميله البرازيلي فينيسيوس جونيور قائلاً: "ركلات الجزاء؟ إنه قرار اللاعبين، المسدد الأول لا يزال كيليان مبابي، لكن اليوم كان القرار بين مبابي وفينيسيوس".