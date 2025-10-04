"الإجابة التي لدي لن تُحدث أي فرق".. هكذا أجاب تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، عندما سُئل عمّا إذا كان سيشرك جود بيلينجهام مرة أخرى في ديربي الميتروبوليتانو أمام أتلتيكو مدريد لو عاد به الزمن إلى الأسبوع الماضي.

في تلك المباراة، لعب المدرب الإسباني المخضرم ورقة الثقة؛ إذ وضع ثقته في اللاعب الإنجليزي، رغم أنه لم يكن قد استعاد إيقاعه بعد الإصابة، في مواجهة مليئة بالضغط.

لكن أرض الملعب قالت كلمتها، إذ عانى بيلينجهام من نقص الحماس والجاهزية، وانهار ريال مدريد أمام أتلتيكو بالخسارة (5-2).

كانت الضربة قاسية، لكن ألونسو لم يختبئ خلف خطئه، فقد فضّل أن يتعامل مع الأمر بهدوء ويستفيد من فترة التوقف، وفي المباراتين التاليتين، بدأ بيلينجهام على مقاعد البدلاء.

وقال ألونسو قبل دخول الفريق فترة التوقف الدولي: "عندما يعود بيلينجهام ومع أسبوعين إضافيين من التدريب، سيتحسن يومًا بعد يوم، وسيكون مهمًا خلال مرحلة أكتوبر، لدينا الآن هذا الوقت لأنه غاب عن جزء كبير من فترة الإعداد للموسم"، ولن ينضم اللاعب الإنجليزي إلى منتخب بلاده خلال التوقف، بعد توصله إلى اتفاق مع توماس توخيل.

أسبوعان حاسمان لبيلينجهام

أسبوعان يبدوان حاسمين بالنسبة للاعب الإنجليزي ليستعيد انسجامه مع المجموعة من جديد، فعندما وصل بيلينجهام إلى ريال مدريد قبل موسمين، كان بمثابة نسمة منعشة للفريق: 23 هدفًا و13 تمريرة حاسمة، وإحساس دائم بالتفوق.

لقد كان بيلينجهام صانع ألعاب لا يحتاج إلى لمس الكرة باستمرار ليؤثر في مجريات اللقاء، بضع خطوات، تمريرة ثنائية، أو انطلاقة من الخط الثاني كانت كفيلة بتغيير مسار المباراة.

لكن الأحوال تغيّرت، حيث رحل توني كروس ووصل كيليان مبابي، ومعهما اختلّ التوازن.

في الموسم الماضي، ومع ازدياد الضغط على كتفه واضطراره للعب أمتارًا خلف منتصف الملعب، فقد بيلينجهام جزءًا من جوهره، ومع ذلك، سجّل 15 هدفًا وقدم 13 تمريرة حاسمة، وهي أرقام رائعة لكنها افتقدت لشرارة موسمه الأول.

وبنهاية الموسم، ظهر بيلينجهام على أرض الملعب بنسخة أكثر إرهاقًا، تفتقر إلى الثقة التي ميّزته في عامه الأول، ولم تكن المشكلة في الموهبة بل في التمركز: فهو ليس لاعب وسط ارتكاز خالص، ولا منظّم لعب كلاسيكي، أسلوبه يفقد بريقه عندما لا يجد المساحة الكافية للتوغل نحو منطقة الجزاء.

لهذا السبب وبعد كأس العالم للأندية، اتخذ بيلينجهام قرارًا جريئًا: الخضوع لعملية جراحية ستُبعده عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر، حيث أراد إنهاء معاناته نهائيًا والعودة إلى كامل لياقته، وكانت عودته أسرع من المتوقع (قبل شهر من الموعد المحدد).

ضد أولمبيك مارسيليا في دوري أبطال أوروبا، تم استدعاؤه إلى قائمة الفريق، وبعد أربعة أيام فقط، لعب أولى دقائقه أمام إسبانيول.

وبدا أن عودته تسير في الاتجاه الصحيح، حتى أعاد الديربي الشكوك إلى الواجهة من جديد، فبعد أن شارك أساسيًا لمدة 70 دقيقة، كان بيلينجهام أحد أكثر اللاعبين تعرضًا للانتقادات في أكثر نسخة باهتة لريال مدريد خلال حقبة تشابي ألونسو.

خطة تشابي لإعادة تنشيط بيلينجهام

يخشى اللاعب الإنجليزي فقدان مكانته كلاعب غير قابل للمس، رغم أن أحدًا من الجهاز الفني لا يشكك في أهميته.

وقال ألونسو: "بعد الإصابة، يتحسن تدريجيًا ولديه رغبة كبيرة في اللعب، إنه لاعب أساسي بفضل جودته وأدائه وقدرته على صنع الفارق، إنها مسألة وقت فقط قبل أن يصل إلى أفضل مستوياته".

الآن أصبحت مهمة المدرب واضحة: إعادة توظيفه من جديد دون الإخلال بالتوازن الذي حافظ على استقرار الفريق في غيابه.

ومع تألق المراكز الهجومية الثلاثة جميعها، تتمثل الخطة في إشراكه في خط الوسط، مع تحديد دقيق لدوره في بناء اللعب من الخلف، ومنحه الحرية للتقدم من الخط الثاني والمباغتة وهي المنطقة التي يجيد اللعب فيها بطبيعته.

التحدي يكمن في ضبط الحدود بحيث يسير كل شيء بسلاسة، دون أن يطغى على أدوار الآخرين، ودون محاولة فرض التناسق بالقوة.

فإذا تمكن ريال مدريد من التكيّف مع إيقاع بيلينجهام، وتمكّن بيلينجهام بدوره من التكيّف مع إيقاع الفريق، فسيعود اللاعب الإنجليزي إلى ما كان عليه دائمًا: لاعبًا استثنائيًا، قادرًا على التأقلم في أي مكان عندما يجد انسجامه الخاص.