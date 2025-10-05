المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
برشلونة يحدد بديل ليفاندوفيسكي

محمد همام

كتب - محمد همام

05:35 م 05/10/2025
ليفاندوفيسكي

روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم برشلونة

بدأ نادي برشلونة التفكير في ملف تدعيم الهجوم خلال الفترة المقبلة، خاصة البديل المحتمل للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، الذي ينتهي عقده في صيف 2026.

يُعد الدولي البولندي من الأعمدة الأساسية في صفوف برشلونة منذ انتقاله من بايرن ميونيخ في 2022، إلا أن النادي بدأ يفكر حاليًا في تعويض المهاجم المخضرم صاحب الـ37 عامًا.

وأفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية، المقربة من نادي برشلونة، أن النادي الكتالوني لديه رغبة في التعاقد مع المهاجم الكاميروني كارل إيتا إيونج، لاعب وهداف فريق خيتافي.

وذكرت الصحيفة أن هناك شرطًا جزائيًا في عقد المهاجم الكاميروني الشاب يقدر بقيمة 30 مليون يورو، ما يجعل الصفقة تبدو سهلة نسبيًا للفريق الكتالوني.

وشارك اللاعب الكاميروني هذا الموسم في 8 مباريات، مسهمًا بـ8 أهداف بواقع 5 أهداف وصناعة 3 أهداف في بطولة الدوري الإسباني.

وبدأ اللاعب الكاميروني مسيرته مع فريق قادش للشباب، قبل أن ينتقل إلى فياريال للشباب، ومن ثم للفريق الأول، لكنه لم يحصل على فرصة كبيرة، لينتقل إلى خيتافي في يناير الماضي مقابل 3 ملايين يورو.

ترتيب الدوري الإسباني..

برشلونة الدوري الإسباني روبرت ليفاندوفيسكي كارل إيتا إيونج

