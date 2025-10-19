ألونسو يتلقى أنباء إيجابية عن نجم الريال

تلقى تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، أنباء إيجابية بشأن عودة اللاعب ترينت ألكسندر أرنولد، الذي يعاني حاليًا من إصابة عضلية.

وكان أرنولد قد تعرض لإصابة في مباراة أولمبيك مارسيليا الفرنسي، والتي انتهت لصالح "الملكي" بنتيجة 2-1، في إطار الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا، نسخة موسم 2025-2026.

وأثبتت الفحوصات الطبية إصابة الظهير الدولي الإنجليزي في عضلة الفخذ الخلفية للساق اليسرى، إلا أن صحيفة "ماركا" كشفت عن مفاجأة سارة في قلعة النادي العاصمي.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، من المتوقع أن يعود أرنولد لتدريبات ريال مدريد بعد أسبوعين، أي بعد التوقف الدولي.

وينتظر فريق ريال مدريد مباريات غاية في الأهمية، مثل مواجهة يوفنتوس في 22 أكتوبر بدوري أبطال أوروبا، ومواجهة برشلونة في 26 أكتوبر ضمن مسابقة الدوري الإسباني.

