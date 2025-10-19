المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

4 1
17:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

0 1
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

3 0
20:00
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

0 0
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

2 1
16:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 0
16:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
إنبي

إنبي

1 0
17:00
زد

زد

كأس العالم تحت 20 عاما
كاليدونيا الجديدة - شباب

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ألونسو يتلقى أنباء إيجابية عن نجم الريال

محمد همام

كتب - محمد همام

08:38 م 05/10/2025
تشابي ألونسو

تشابي ألونسو مدرب ريال مديد

تلقى تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، أنباء إيجابية بشأن عودة اللاعب ترينت ألكسندر أرنولد، الذي يعاني حاليًا من إصابة عضلية.

وكان أرنولد قد تعرض لإصابة في مباراة أولمبيك مارسيليا الفرنسي، والتي انتهت لصالح "الملكي" بنتيجة 2-1، في إطار الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا، نسخة موسم 2025-2026.

وأثبتت الفحوصات الطبية إصابة الظهير الدولي الإنجليزي في عضلة الفخذ الخلفية للساق اليسرى، إلا أن صحيفة "ماركا" كشفت عن مفاجأة سارة في قلعة النادي العاصمي.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، من المتوقع أن يعود أرنولد لتدريبات ريال مدريد بعد أسبوعين، أي بعد التوقف الدولي.

وينتظر فريق ريال مدريد مباريات غاية في الأهمية، مثل مواجهة يوفنتوس في 22 أكتوبر بدوري أبطال أوروبا، ومواجهة برشلونة في 26 أكتوبر ضمن مسابقة الدوري الإسباني.

ترتيب الدوري الإسباني

ريال مدريد الدوري الإسباني تشابي ألونسو ترينت ألكسندر أرنولد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg