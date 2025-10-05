أعرب الأرجنتيني ألميدا، المدير الفني لفريق إشبيلية، عن سعادته الكبيرة بعد الانتصار على برشلونة، مؤكدًا أن الفوز جاء في توقيت مهم وأنه يعكس العمل الجماعي وروح اللاعبين.

وخسر برشلونة أمام إشبيلية بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت خلال الجولة الثامنة من الدوري الإسباني الممتاز.

وقال ألميدا بعد المباراة: "سعيد جدًا بهذا الانتصار. كنا بحاجة ماسة للفوز على أرضنا، ولم نهزم برشلونة منذ عشر سنوات. اليوم كسرنا العديد من السلاسل السلبية. كان هناك تضحية وقتال وروح عالية، ومع الأخذ في الاعتبار قيمة المنافس، قدمنا مباراة رائعة. لكن ما أقدّره أكثر هو العطاء وتطبيق اللاعبين لما طُلب منهم".

وأضاف: "كانت مباراة ممتازة من جانبنا. درسنا برشلونة جيدًا ونجحنا في تنفيذ خطتنا. إذا تركت لهم المساحات سيؤذونك، لذا كان علينا اللعب بتركيز وعدم منحهم مترًا واحدًا. لم يكن الأمر دفاعًا فقط، بل كان علينا أن نلعب نحن أيضًا، خاصة وأنهم من أفضل الفرق في الضغط العالي. في لقطة هدفهم لم ننجح في ذلك، لكن بشكل عام كان واضحًا ما كان علينا فعله، ونحن نسير في الطريق الصحيح".

وتابع المدرب الأرجنتيني: "أنا دائمًا مؤمن بفريقي. لا يوجد مدرب يجهز لاعبيه وهو يظن أنه لن يفوز. أثق في اللاعبين، وكنا نظهر تحسنًا في مباريات سابقة. الفوز الأخير جاء دون أداء جيد، أما اليوم فكان علينا أن نلعب مباراة شبه مثالية لأن أي خطأ أمام برشلونة يُكلفك. وقد كان. لديهم لاعبين رائعين، لكن كل شيء سار كما خططنا. علينا الاستمرار بهدوء والاستمتاع بهذه اللحظات".

وأكمل: "منذ اليوم الأول نعمل كفريق واحد. أنا أضع المجموعة فوق كل شيء، والجميع سيشارك لأن الموسم طويل. يجب أن يكون الكل جاهزًا. علينا الاستمتاع بالرحلة والسير بخطى ثابتة، مع التركيز على ما نستطيع تحسينه".

واختتم ألميدا تصريحاته قائلًا: "لو قال لي أحد قبل بداية الموسم إننا سنكون في هذا الوضع الآن، لكنت راضيًا جدًا. نحن على الطريق الصحيح رغم بعض اللحظات الصعبة. أهم ما نسعى إليه هو الاستمرارية، فهي الأصعب في كرة القدم. اليوم لم يتألق لاعب بعينه، بل الفريق ككل، وهذا ما يسعدني أكثر، لأنها طريقتنا وهي التي يمكن أن تقودنا لتحقيق إنجازات كبيرة".