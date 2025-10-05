تحدث باو كوبارسي، لاعب نادي برشلونة، عن تعثر فريقه أمام إشبيلية في المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات الدوري الإسباني، وأقيمت أحداث اللقاء على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

وسقط فريق برشلونة في فخ الهزيمة أمام إشبيلية بنتيجة (4-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما لحساب منافسات الإسبوع الثامن من مواجهات الدوري الإسباني.

تصريحات كوبارسي

أدلى باو كوبرسي، لاعب برشلونة، بعدة تصريحات عبر وسائل الإعلام عقب مباراة فريقه أمام إشبيلية، منتقدًا أداء البلوجرانا في اللقاء.

وقال كوبارسي: "نغادر بشعور سيئ نوعًا ما، أعتقد أنهم تفوقوا علينا كثيرًا في الشوط الأول، ولم نبدأ بالكثافة التي يتطلبها هذا الملعب، في الشوط الثاني تحسّنا، لكننا افتقدنا الدقة في إنهاء الفرص أمام المرمى، وهم لم يضيعوا فرصهم".

وأضاف لاعب برشلونة: "في الشوط الثاني كانت لدينا فرص جيدة جدًا، وأعتقد أننا كان بإمكاننا حتى التقدم في النتيجة، كرة القدم هكذا، أحيانًا تدخل الكرة وأحيانًا لا، لكن لا يمكننا أن ننهار بهذه الطريقة بعد ذلك، ولهذا تلقينا الأهداف الأربعة".

واختتم كوبارسي حديثه: "الأداء في الدوري كان جيدًا مؤخرًا، ولا أعتقد أنه يجب أن نُضخّم الأمور بعد هذه المباراة، لكن لا يمكننا أن نفرّط في النقاط بهذه الطريقة، وعلينا أن ننظر إلى المستقبل ونصحح الأخطاء التي ارتكبناها".