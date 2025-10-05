المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بـ10 لاعبين وهدف عكسي.. التعادل يحسم مباراة أتلتيكو وسيلتا فيجو

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:59 م 05/10/2025
أتلتيكو مدريد

مباراة أتلتيكو مدريد وسيلتا فيجو

فرط فريق أتلتيكو مدريد في تقدمه على مضيفه فريق سيلتا فيجو، في مباراة أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

مباراة سيلتا فيجو ضد أتلتيكو مدريد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، لحساب مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الليجا.

تعادل مثير في الليجا

وتمكن أتلتيكو مدريد من التقدم مبكرًا على أرضه منافسه، بعدما سجل كارل ستارفيلت، هدفًا بالخطأ في مرمى سيلتا فيجو، بالدقيقة السادسة.

بينما أدرك ياجو أسباس هدف التعادل، بالوصول إلى الدقيقة 68 من عمر اللقاء.

كما كان تعرض كليمو لينجليه للطرد، حيث لعب أتلتيكو مدريد بـ 10 لاعبين، منذ الدقيقة 40 خلال مجريات الشوط الأول.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي، ليصبح رصيد أتلتيكو مدريد 13 نقطة، وليتراجع للمركز الخامس، بينما رفع سيلتا فيجو رصيده إلى 6 نقاط، ويحتل حاليًا 6 نقاط.

سيلتا فيجو الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد

