أعطى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، الضوء الأخضر لإقامة مباراة برشلونة وفياريال، في الولايات المتحدة الأمريكية، شهر ديسمبر المقبل.

مباراة برشلونة وفياريال في أمريكا

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أنه بعد حوالي شهر من المشاورات، وافق يويفا بشكل استثنائي وعلى مضض، لإقامة مباراة فياريال وبرشلونة، خارج إسبانيا.

بشكل استثنائي، ستقام مباراة برشلونة وفياريال، يوم 20 ديسمبر المقبل، في ميامي، بالولايات المتحدة الأمريكية، لتكون أول مباراة في تاريخ الليجا، تقام خارج إسبانيا.

أضافت الصحيفة أنه رغم موافقة يويفا، لا تزال هناك عقبة أخيرة، وهي موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم، كذلك موافقة اتحاد الكونكاكاف.، من أجل إقامة المباراة في ميامي.

وترى "آس" أنه من الصعب أن تعارض فيفا، اتحادًا قاريًا من الاتحاد الأوروبي، أيد فيه مشروع الاتحاد الإسباني لكرة القدم والرابطة.

وأشارت إلى أن يويفا وافق على خطة الاتحاد الإسباني، رغم عدم رضاه عن فكرة إقامة مباراة بالدوري المحلي خارج إسبانيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة فياريال ضد برشلونة، ضمن منافسات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

وتحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا، برصيد 19 نقطة، بينما فياريال يتواجد بالمركز الثالث بـ16 نقطة.