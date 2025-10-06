المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
يويفا يوافق على إقامة مباراة برشلونة وفياريال في أمريكا.. وعقبة أخيرة

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

07:30 م 06/10/2025
برشلونة وفياريال

مباراة سابقة بين برشلونة وفياريال

أعطى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، الضوء الأخضر لإقامة مباراة برشلونة وفياريال، في الولايات المتحدة الأمريكية، شهر ديسمبر المقبل.

مباراة برشلونة وفياريال في أمريكا

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أنه بعد حوالي شهر من المشاورات، وافق يويفا بشكل استثنائي وعلى مضض، لإقامة مباراة فياريال وبرشلونة، خارج إسبانيا.

بشكل استثنائي، ستقام مباراة برشلونة وفياريال، يوم 20 ديسمبر المقبل، في ميامي، بالولايات المتحدة الأمريكية، لتكون أول مباراة في تاريخ الليجا، تقام خارج إسبانيا.

أضافت الصحيفة أنه رغم موافقة يويفا، لا تزال هناك عقبة أخيرة، وهي موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم، كذلك موافقة اتحاد الكونكاكاف.، من أجل إقامة المباراة في ميامي.

وترى "آس" أنه من الصعب أن تعارض فيفا، اتحادًا قاريًا من الاتحاد الأوروبي، أيد فيه مشروع الاتحاد الإسباني لكرة القدم والرابطة.

وأشارت إلى أن يويفا وافق على خطة الاتحاد الإسباني، رغم عدم رضاه عن فكرة إقامة مباراة بالدوري المحلي خارج إسبانيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة فياريال ضد برشلونة، ضمن منافسات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

وتحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا، برصيد 19 نقطة، بينما فياريال يتواجد بالمركز الثالث بـ16 نقطة.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة فياريال الدوري الإسباني فيفا يويفا الاتحاد الأوروبي مباراة برشلونة وفياريال

