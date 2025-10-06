المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"موافقة على مضض".. الاتحاد الأوروبي يعلن معارضته إقامة مباريات الدوري خارج البلاد

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

07:57 م 06/10/2025
الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، في بيان رسمي اليوم الإثنين، رفضه لإقامة مباريات ضمن مسابقة الدوري المحلي خارج البلاد.

صحيفة آس الإسبانية، ذكرت أن يويفا وافق على إقامة مباراة برشلونة وفياريال، في الولايات المتحدة الأمريكية، ديسمبر المقبل.. طالع التفاصيل من هنا

الاتحاد الأوروبي يعارض إقامة المباريات خارج البلاد

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيانه على معارضته الواضحة لإقامة مباريات الدوري المحلي خارج بلاده، وقال في بيانه: "بعد اجتماع لجنته التنفيذية في تيرانا الشهر الماضي، أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مزيدًا من المشاورات مع أصحاب المصلحة لتقييم مدى تداعيات هذه القضية، في أعقاب الطلبات التي تلقاها من الاتحادين الوطنيين لكرة القدم الإسبانية والإيطالية".

أضاف: "أكدت تلك المشاورات الافتقار الواسع النطاق للدعم الذي أثاره بالفعل المشجعون والدوريات الأخرى والأندية واللاعبون والمؤسسات الأوروبية حول مفهوم نقل مباريات الدوري المحلي إلى الخارج".

تابع البيان: "مع ذلك، نظرًا لأن الإطار التنظيمي للفيفا ذي الصلة -قيد المراجعة حاليًا- ليس واضحًا ومفصلًا بما يكفي، فقد اتخذت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، قرارًا على مضض بالموافقة، بشكل استثنائي، على الطلبين المحالين إليها.

واصل: "سيساهم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، بفعالية في العمل الجاري الذي يقوده الفيفا لضمان أن تدعم القواعد المستقبلية نزاهة المسابقات المحلية والروابط الوثيقة بين الأندية وجماهيرها والمجتمعات المحلية".

واصل: "بالتوازي مع ذلك، أكدت جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء في يويفا التزامها بالتواصل مع الاتحاد قبل تقديم أي طلبات مستقبلية، وأعربت في هذا السياق عن عزمها الجماعي على حماية المصالح الأوسع لكرة القدم الأوروبية".

وومن جانبه، أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشيفرين عن القرار قائلًا: "يجب أن تقام مباريات الدوري على أرض الوطن، أي إجراء آخر من شأنه أن يحرم الجماهير الوفية من حقها في حضور المباريات، وقد يدخل عناصر مشوهة في المسابقات، وقد أكدت مشاوراتنا اتساع نطاق هذه المخاوف، أود أن أشكر الاتحادات الوطنية الـ 55 على مشاركتها البنّاءة والمسؤولة في هذه القضية الحساسة".

أضاف: "مع أنه من المؤسف تأجيل هاتين المباراتين، إلا أن هذا القرار استثنائي ولا ينبغي اعتباره سابقة، التزامنا واضح، هو حماية نزاهة الدوريات الوطنية وضمان بقاء كرة القدم راسخة في بيئتها المحلية".

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا

