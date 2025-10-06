المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تشافي: لامين يامال قد يصبح أحد عباقرة كرة القدم.. ويقدم أشياءً مثل ميسي ونيمار

كتب - محمد الحاوي

11:19 م 06/10/2025
لامين يامال

لامين يامال مع تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة السابق

أكد تشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق لفريق برشلونة، على القدرات الكبيرة التي يتمتع بها لامين يامال، وإمكانية أن يكون أحد العباقرة في تاريخ كرة القدم.

لامين يامال يعاني من إصابة هذه الفترة، تستوجب غيابه حوالي أسبوعين عن الملاعب، حيث لم يشارك في سقوط برشلونة أمام إشبيلية (1-4)، أمس الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

إشادة بقدرات لامين يامال

وقال تشافي عبر صحيفة كروناشي دي سبولياتويو: "لامين يامال إنه "المختار"، يمكنه أن يكون أحد العباقرة في تاريخ كرة القدم، الأمر يتوقف عليه، وعلى طموحه وشغفه".

أضاف: "لامين في سن الخامسة عشرة أو السادسة عشرة، كان يراوغ المحترفين، وحتى في التدريبات، وفي الجهاز الفني، كنا نتساءل كثيرًا من هو الأفضل، وفي كل يوم تقريبًا كان هو الأفضل".

اختتم تصريحاته: "لقد فعل أشياءً مميزة، أشياءً لا تراها إلا في نيمار وميسي، ولاعبين من هذا الطراز، رأيته مستعدًا، لم تكن لديه عقد نفسية، يمكنه إحداث الفارق، ما يفعله في سنه رائع".

ويغيب لامين يامال أيضًا عن معسكر منتخب إسبانيا الحالي، لتوقف أكتوبر استعدادًا لمواجهتي جورجيا وبلغاريا في تصفيات كأس العالم.

مباراة برشلونة القادمة
